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बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग में राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- मानसिक संतुलन खो बैठे हैं

प्रेस वार्ता करते बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

हजारीबाग/पलामूः भारतीय जनता पार्टी का ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ अभियान राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है. हजारीबाग में 4 नवंबर को इसके तहत पदयात्रा का आयोजन किया गया है. इसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और यूपीए पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी पर बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधते हुए कहा कि देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना एकमात्र उनका उद्देश्य है.

जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहींः बाबूलाल मरांडी