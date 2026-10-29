बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग में राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- मानसिक संतुलन खो बैठे हैं
हजारीबाग और पलामू में 4 नवंबर को ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ अभियान के चलते भाजपा ने पदयात्रा का आयोजन किया है.
Published : October 29, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:31 PM IST
हजारीबाग/पलामूः भारतीय जनता पार्टी का ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ अभियान राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है. हजारीबाग में 4 नवंबर को इसके तहत पदयात्रा का आयोजन किया गया है. इसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और यूपीए पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी पर बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधते हुए कहा कि देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना एकमात्र उनका उद्देश्य है.
जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहींः बाबूलाल मरांडी
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जो भी बात करते हैं उसका आधार नहीं होता है. कांग्रेस को खुद को बचाना है तो राहुल गांधी का इलाज करवाना होगा. नहीं तो कांग्रेस को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं. ईवीएम हैक करने की बात हमेशा कांग्रेस करती थी. हाल के दिनों में जहां चुनाव हुए हैं वहां कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है. जो यह बताता है कि अब देश की जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती. यह पार्टी लोकतंत्र की विरोधी हो गई है.
कांग्रेस भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही हैः बाबूलाल मरांडी
उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर हुई है तब से देश में अराजकता फेलाने की कोशिश कर रही है. भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है. उसके ऊपर ही कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है. लेकिन कभी भी आवेदन तक नहीं दिया है. पूरे देश भर में भ्रम की स्थिति कांग्रेस उत्पन्न कर रही है. वहीं उन्होंने कांग्रेस पर दिमागी नक्सली होने का भी गंभीर आरोप लगाया है.
आजसू के चुनाव लड़ने पर बात की जाएगीः बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग में गिरिडीह चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि पार्टी की तैयारी सालों भर चलती है. जैसे ही चुनाव के तारीख का ऐलान होगा भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बातों को जनता के सामने में रखेगी. वहीं आजसू के चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि इस बात पर बैठकर बात की जाएगी.
झारखंड की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में विफल साबित हुई है. हर जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ा है.
पलामूः
भारतीय जनता पार्टी की 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' रैली चार नवंबर को पलामू से शुरू होगी. रैली में भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय नेता और राज्य के नेता मौजूद रहेंगे. रैली की तैयारी को लेकर गुरुवार को पलामू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यसमिति की बैठक हुई. इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम, विधायक डॉक्टर शशी भूषण मेहता, आलोक चौरसिया, प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह अमर बाउरी और जिला अध्यक्ष अमित तिवारी समेत कई नेता मौजूद थे.
इस बैठक में रैली की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई. बैठक में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कैंप करेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों को बताएंगे. इस दौरान लोगों को यह भी बताया जाएगा कि कांग्रेस किस प्रकार अराजकता फैलाना चाहती है. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व पलामू में और कई बिंदुओं पर समीक्षा हुई है. कांग्रेस के नेता और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा 100 से अधिक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत माता-पिता को गाली दी गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि सिर्फ गांधी और नेहरू परिवार ही प्रधानमंत्री के पद पर रहें. गरीब का बेटा या गरीब प्रधानमंत्री नहीं बने. कांग्रेस आज भी राजशाही चाहती है.
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