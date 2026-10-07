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भाजपा की 'सेवा ज्योति यात्रा', पीएम नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने का उत्साह

सेवा ज्योति यात्रा में शामिल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ( Etv Bharat )