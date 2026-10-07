भाजपा की 'सेवा ज्योति यात्रा', पीएम नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने का उत्साह
सेवा संकल्प अभियान के तहत देवघर और गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया.
Published : October 7, 2026 at 8:19 PM IST
देवघर: बुधवार को देवघर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान प्रधानमंत्री के दीर्घायु और देश के बेहतर भविष्य की कामना की गई. कार्यक्रम में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, राज्य के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह समेत भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए.
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मशाल जुलूस में शामिल हुए. उन्होंने आम लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और उनके सार्वजनिक जीवन के बारे में जानकारी साझा की. सांसद ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और तब से लगातार जनता की सेवा में जुटे हुए हैं. करीब 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों लोगों की सेवा की है. उनके अथक प्रयासों और नेतृत्व को देखते हुए भाजपा परिवार उन्हें याद कर रहा है.
सांसद ने कहा कि आज देवघर जिस रूप में विकसित हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने कहा कि देवघर में एयरपोर्ट, सड़क सहित कई बड़ी विकास परियोजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं. इसके पीछे प्रधानमंत्री के नेतृत्व और देश को आगे ले जाने के संकल्प का महत्वपूर्ण योगदान है. वहीं, कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में लोगों को किया संबोधित
गिरिडीह में भी सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए. कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के ऑनलाइन संबोधन से हुआ. दोनों के संबोधन के बाद कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने कार्यकर्त्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 25 साल के सार्वजनिक जीवन में नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के सीएम बने तो गुजरात मॉडल की चर्चा होने लगी. इसके बाद नरेंद्र मोदी पीएम बने तो फिर पूरे विश्व में देश की चर्चा होने लगी. देश विकास की रफ्तार पर दौड़ पड़ा. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के कई कार्य हुए. 25 करोड़ गरीब लोगों को कई तरह का लाभ मिला.
झारखंड सरकार पर हमला
कार्यक्रम के दौरान बाबूलाल में मरांडी ने झारखंड सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया. कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बेहतर काम हुआ. एक के बाद एक कई अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए गए. झारखंड में भी मेडिकल कॉलेज बनाया गया. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहां की सरकार इन कॉलेज में इलाज की व्यवस्था नहीं कर सकी है.
उपचुनाव से पहले भाजपा ने बढ़ाई सक्रियता
शहर में भाजपा के इस कार्यक्रम को लोग आने वाले उपचुनाव से जोड़कर देख रहे हैं. चूंकि क्षेत्र के विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार का निधन होने के बाद से गिरिडीह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. ऐसी संभावना है कि इस सीट पर दिवंगत मंत्री की पत्नी श्वेता शर्मा प्रत्याशी हो सकती हैं. श्वेता भी लगातार लोगों से मिल रही हैं. इस बीच भाजपा ने बीच शहर में कार्यक्रम का आयोजन कर कार्यकर्ताओं का जुटान किया. ऐसे में लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम के बहाने अपनी सक्रियता को गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में तेज करने की एक तरह से घोषणा ही कर दी है.
इस कार्यक्रम में विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व सांसद डॉ रविंद्र राय, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, पूर्व विधायक प्रो जेपी वर्मा, भाजपा नेता विनोद सिन्हा, दिनेश यादव और सुरेश मंडल समेत कई उपस्थित थे. कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष रंजीत राय ने की, जबकि संचालन ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा ने किया.
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