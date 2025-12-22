ETV Bharat / state

रांची में बीजेपी की सांगठनिक बैठक, 25-31 दिसंबर तक विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी करेगी अटल स्मृति सम्मेलन

रांचीः भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में सांगठनिक बैठक हुई. अटल जन्म शताब्दी वर्ष को बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने का निर्णय बैठक में लिया गया.

बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि अटल जन्म शताब्दी वर्ष को बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को सभी स्थानों पर अटल जी की प्रतिमा की सफाई की जाएगी और शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा.

जानकारी देते हुए अमर बाउरी (ईटीवी भारत)

आगामी 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही सभी जिलों में सात दिनों तक अटल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चित्र प्रदर्शनी, रंगोली प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे. अटल स्मृति वर्ष कार्यक्रम की प्रदेश टोली में संयोजक प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय, सह संयोजक अनंत ओझा, सरोज सिंह, सुनीता सिंह, शिवपूजन पाठक, योगेंद्र प्रताप सिंह, रमाकांत महतो, अविनेश कुमार शामिल हैं.



भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी, विकसित भारत विरोधी पार्टी है. कांग्रेस को घुसपैठियों से प्रेम है लेकिन भारत की जनता से नहीं. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने मोदी सरकार द्वारा जी राम जी योजना पर कांग्रेस की बयानबाजी को उनकी बौखलाहट करार दिया.

उन्होंने कहा कि हर गरीब को रोजगार मिले, उसकी गरिमा और सम्मान बढ़े इसके लिए जी राम जी योजना को लाया गया है. उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है. यह योजना पूरी तरह से महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप राम राज्य की स्थापना के लिए है.