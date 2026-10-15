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MLC और 2027 चुनाव को लेकर फर्रुखाबाद में BJP की कसरत तेज

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक प्रवास के अंतर्गत भोजपुर विधानसभा की बैठक कमालगंज स्थित माहेश्वरी गेस्ट हाउस में संपन्न हुई. बैठक में शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्यसभा सांसद एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी एमएलसी चुनावों के साथ ही वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अभी से पूरी ताकत के साथ जुट जाने का आह्वान किया. पन्ना प्रमुख की बैठक में मतदाताओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. इस क्रम में सदर विधानसभा की बैठक भोलेपुर स्थित जन शिक्षण संस्थान में तथा अमृतपुर विधानसभा की बैठक जमापुर मोड़ स्थित सत्यवती मैरिज लॉन में संपन्न हुईं. बैठकों में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई.

इस खबर का हेडलाइन दीजिए.



भोलेपुर स्थित जन शिक्षण संस्थान में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमावेशी है. भाजपा का संगठन कार्यकर्ता आधारित है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम, समर्पण और जनसेवा के बल पर पार्टी लगातार चुनावों में सफलता प्राप्त करती रही है.



उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी लगातार चुनावी पराजयों के बावजूद अपनी रणनीति में सुधार नहीं कर रही है. उनके अनुसार, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के तहत एक वर्ग विशेष को अपना आधार बनाने का प्रयास करती है.

उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं और विपक्षी आंदोलनों में हिंसा संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है.



पाल ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका पर लगातार सवाल उठाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. भाजपा में प्रत्येक वर्ग के सम्मान और सहभागिता को महत्व दिया जाता है. संगठन की मजबूती में कार्यकर्ताओं की भूमिका सर्वोपरि है.



समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने परिवार और धन को प्राथमिकता दी. समाजवादी पार्टी का PDA अब ‘परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी’ बनकर रह गया है.



उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर चुनाव आयोग व ईवीएम को लेकर सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दलों को चुनावी परिणामों के लिए संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि जहां-जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं. वहां भी भाजपा को सफलता मिली है.



चुनाव की घोषणा से पूर्व एनडीए में सीटों का बंटवारा: प्रकाश पाल पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी करा रही है निरंतर सर्वेक्षण राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि चुनाव की घोषणा से पूर्व ही एनडीए में सभी मुद्दों पर आपसी सामंजस्य के साथ सीटों का बंटवारा किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे में पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए पार्टी निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण करा रही है. पाल ने कहा कि भाजपा संगठन मजबूत सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है. उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन आपसी जातिवादी राजनीति के माध्यम से चुनावी लाभ हासिल करने का प्रयास कर रहा है.