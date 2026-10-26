'भाजपा संगठन का जल्द होगा विस्तार, कांग्रेस की बयानबाजी राजनीति के गिरते स्तर का प्रमाण'- अर्चना गुप्ता
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी.
Published : October 26, 2026 at 3:13 PM IST
पानीपतः हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर दिए गए बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस राजनीतिक विमर्श का स्तर लगातार गिरा रही है. दिवंगत आत्माओं को लेकर इस तरह की बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है."
'जल्द ही संगठन विस्तार की सूची की जाएगी जारी': वहीं, भाजपा के संगठनात्मक विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि "प्रदेश में संगठन की नई टीम का गठन हो चुका है और अब इसका विस्तार किया जाना है. जल्द ही संगठन विस्तार की सूची जारी कर दी जाएगी." डॉ. गुप्ता ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए. उन्होंने कहा कि "महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर मानवता को मर्यादा, आदर्श और कल्याण का मार्ग दिखाया. उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं."
स्मृति ईरानी के दौरे में संगठन मजबूती पर हुआ मंथनः प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी ने अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं. इनमें जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई.
'प्रदेश संगठन में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं': उन्होंने कहा कि बैठकों का मुख्य उद्देश्य भाजपा को जमीनी स्तर पर और मजबूत करना था. इसके तहत बूथ समितियों के गठन, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति, जनसंपर्क बढ़ाने तथा युवाओं और महिलाओं के बीच संगठन की गतिविधियों को विस्तार देने पर जोर दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश संगठन में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नई टीम का गठन हो चुका है. हालांकि, संगठन का विस्तार होना बाकी है और इसकी सूची जल्द जारी की जाएगी.
'मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा प्रगति': कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर देश की जनता का भरोसा है. भाजपा सरकार गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के साथ स्वदेशी को बढ़ावा देने तथा 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प पर काम कर रही है."
'राहुल गांधी की भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं कांग्रेस के नेता': उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भाषा और राजनीतिक सोच को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने बयानों पर आत्ममंथन करना चाहिए और राजनीतिक मर्यादा बनाए रखनी चाहिए.
एसआईआर पर भ्रम फैला रही है कांग्रेसः मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भी प्रदेश अध्यक्ष ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस लगातार झूठ फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है. भाजपा इसका जवाब जनसंवाद और जनसंपर्क के माध्यम से देगी.
5 नवंबर को करनाल आयेंगे अमित शाहः उन्होंने बताया कि 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ, झूठ भगाओ' अभियान के तहत युवाओं सहित आम लोगों के बीच जाकर वास्तविक तथ्यों से अवगत कराया जाएगा. इसके लिए लोकसभा क्षेत्रवार पदयात्राएं निकाली जा रही हैं. उन्होंने जानकारी दी कि 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में पदयात्रा में शामिल होने आएंगे. डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और कांग्रेस के आरोपों का जवाब तथ्यों के आधार पर दिया जाएगा.
कुरूक्षेत्र से शुरू होगा लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियानः भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई, लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत प्रदेश में पदयात्रा निकालेगी. इस पदयात्रा की शुरूआत 30 अक्टूबर को कुरूक्षेत्र से होगी, जिसमें मुख्यमत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे. 31 अक्टूबर को रोहतक में पदयात्रा निकाली जाएगी. इस पदयात्रा में भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी. यह जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने दी.