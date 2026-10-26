ETV Bharat / state

'भाजपा संगठन का जल्द होगा विस्तार, कांग्रेस की बयानबाजी राजनीति के गिरते स्तर का प्रमाण'- अर्चना गुप्ता

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ( ETV Bharat )

'जल्द ही संगठन विस्तार की सूची की जाएगी जारी': वहीं, भाजपा के संगठनात्मक विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि "प्रदेश में संगठन की नई टीम का गठन हो चुका है और अब इसका विस्तार किया जाना है. जल्द ही संगठन विस्तार की सूची जारी कर दी जाएगी." डॉ. गुप्ता ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए. उन्होंने कहा कि "महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर मानवता को मर्यादा, आदर्श और कल्याण का मार्ग दिखाया. उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं."

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता (ETV Bharat) स्मृति ईरानी के दौरे में संगठन मजबूती पर हुआ मंथनः प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी ने अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं. इनमें जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई. 'प्रदेश संगठन में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं': उन्होंने कहा कि बैठकों का मुख्य उद्देश्य भाजपा को जमीनी स्तर पर और मजबूत करना था. इसके तहत बूथ समितियों के गठन, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति, जनसंपर्क बढ़ाने तथा युवाओं और महिलाओं के बीच संगठन की गतिविधियों को विस्तार देने पर जोर दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश संगठन में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नई टीम का गठन हो चुका है. हालांकि, संगठन का विस्तार होना बाकी है और इसकी सूची जल्द जारी की जाएगी. 'मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा प्रगति': कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर देश की जनता का भरोसा है. भाजपा सरकार गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के साथ स्वदेशी को बढ़ावा देने तथा 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प पर काम कर रही है."