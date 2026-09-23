बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों का किया ऐलान, स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का जिम्मा, सिद्धार्थ शंभू सह प्रभारी नियुक्त
बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है. स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2026 at 3:06 PM IST
नई दिल्ली: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बनाने के बाद भाजपा संगठन में अहम बदलाव किया है. बीजेपी संगठन में फेरबदल करते हुए नितिन नवीन ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी बदल दिए हैं. कुल 36 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में यह बदलाव हुआ है. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है. सिद्धार्थ शंभू को छत्तीसगढ़ बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है.
बीजेपी में स्मृति ईरानी का बढ़ा कद
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी का कद लगातार बढ़ रहा है. पहले उन्हें बीजेपी की केंद्रीय टीम में जगह मिली. उसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी बनाया गया. स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ के अलावा हरियाणा की भी जिम्मेदारी दी गई है. एक साथ दो दो राज्यों की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने स्मृति ईरानी पर बड़ा भरोसा जताया है.