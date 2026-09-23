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बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों का किया ऐलान, स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का जिम्मा, सिद्धार्थ शंभू सह प्रभारी नियुक्त

स्मृति ईरानी ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बनाने के बाद भाजपा संगठन में अहम बदलाव किया है. बीजेपी संगठन में फेरबदल करते हुए नितिन नवीन ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी बदल दिए हैं. कुल 36 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में यह बदलाव हुआ है. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है. सिद्धार्थ शंभू को छत्तीसगढ़ बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है.