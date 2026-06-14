रांची में ‘प्रगतिपथ यात्रा’ का आयोजन, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय हुए शामिल
रांची में बीजेपी की ओर से ‘प्रगतिपथ यात्रा’ का आयोजन किया गया. जिसमें केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए.
Published : June 14, 2026 at 3:44 PM IST
रांची: पीएम नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर बीजेपी खुशी मना रही है. इसी कड़ी में रांची महानगर बीजेपी की ओर से ‘प्रगतिपथ यात्रा’ का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए.
रांची के रातू रोड ओटीसी मैदान से निकली 'प्रगतिपथ यात्रा' में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के अलावा विधायक सीपी सिंह, मेयर रौशनी खलखो और झंडे, बैनर और स्लोगन लिखे तख्ती लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए.
12 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा
यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोली नारे लगाते हुई नजर आई. यात्रा में पीएम मोदी को अब तक का सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया गया है. 'प्रगतिपथ यात्रा' में शामिल बीजेपी नेताओं ने वर्तमान केंद्र सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वास्तव में सबका साथ-सबका विकास के कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतारने का काम किया है.
पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में बढ़ा है देश
यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया है. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र की मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश, विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, नक्सलवाद, आतंकवाद का सफाया हुआ है. राष्ट्रीयता की भावना के साथ देश को 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के संकल्प को गति मिली है.
12 साल में अभूतपूर्व विकास: बीजेपी नेता
'प्रगति पथ यात्रा' के दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि 12 सालों में देश ने आधारभूत संरचना, डिजिटल सेवाओं, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 'सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण' के 12 साल पूरे होने पर आयोजित 'प्रगतिपथ यात्रा' के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' में भाग लेने के लिए साई यूनिवर्सिटी, कुच्चू के लिए रवाना हो गए.
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