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भाजपा का मटका फोड़ आंदोलन, सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, जेएमएम के आंदोलन को बताया ड्रामा

हजारीबाग: झारखंड में व्याप्त भीषण बिजली और पानी के संकट के खिलाफ बीजेपी ने 'मटका फोड़' आंदोलन शुरू किया है. इस कड़ी में हजारीबाग में भाजपा ने मटका फोड़ कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया. कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही हजारीबाग पहुंचे. साथ ही इसमें सांसद मनीष जायसवाल हजारीबाग, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरही विधायक मनोज यादव समेत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए.

भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार जन समस्या पर उदासीन है. राज्य सरकार को नींद से उठाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है. भानु प्रताप शाही ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि झारखंड के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पानी को लेकर त्राहिमाम की स्थिति है. बहन-बेटियां मटके लेकर पानी के लिए घंटों कतार में खड़ी रहने को मजबूर हैं.

भाजपा का मटका फोड़ आंदोलन (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए दिए गए 12,700 करोड़ रुपये का सही उपयोग नहीं किया गया. पूर्व पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हेमंत सोरेन ने इस राशि को 50-50 की अनुपात में बांट लिया. सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग में बिजली की व्यवस्था बेहद खराब हो गई है. पेयजल को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है. सरकार इस गंभीर समस्या पर पूरी तरह मौन बनी हुई है.

इस दौरान भानु प्रताप शाही और मनीष जायसवाल दोनों ने पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत वृद्धि पर धरना पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जनसरोकार के मुद्दों पर आंदोलन और ड्रामा में फर्क होता है. कौवा मोर की खाल पहन ले तो वह मोर नहीं बन जाता. उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो का आंदोलन केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर था, जिसका आम जनता से सीधा सरोकार नहीं है. भानु प्रताप शाही ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद वह वादा पूरी तरह भूल गई.