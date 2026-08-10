बगड़ी बोले- कांग्रेस का प्रदर्शन सिर्फ 'बरसाती मेंढक' की तरह, चुनाव आते ही दिखती है सक्रियता

बगड़ी बोले- कांग्रेस का प्रदर्शन सिर्फ 'बरसाती मेंढक' की तरह, चुनाव आते ही दिखती है सक्रियता
कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने किया पलटवार.
Published : August 10, 2026 at 7:02 PM IST
जयपुर: पंचायत-निकाय चुनाव हलचल के बीच प्रदेश की सियासत का पारा भी गरम है. जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शनों किया जा रहा है. कांग्रेस भले ही आमजन से जुड़ी समस्याओं के जरिए सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है. भाजपा ने कांग्रेस के प्रदर्शनों को चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस की सक्रियता केवल चुनाव नजदीक आने पर दिखाई देती है.
सोमवार को मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कांग्रेस को बरसाती मेंढक बताते हुए कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस नेता छोटे-छोटे प्रदर्शनों के जरिए जनता के बीच आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम जनता की समस्याओं के समय उनका कोई अता-पता नहीं रहता. सत्ता में होते हैं तो होटलों में बैठ भ्रष्टाचार करते हैं.
विरोध सिर्फ राजनीतिक स्टंट : प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करने के बजाय केवल दिखावे की राजनीति कर रही है. जब चुनाव नहीं होते हैं तो कांग्रेस नेता जनता के बीच दिखाई नहीं देते, लेकिन चुनावी माहौल बनते ही प्रदर्शन और बयानबाजी शुरू हो जाती है. ऐसे प्रदर्शनों में आम जनता की भागीदारी नहीं हैं.
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बगड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केवल चुनाव तक सीमित नहीं है. पार्टी कार्यकर्ता लगातार आम जनता के बीच रहते हैं और सुख-दुख में लोगों के साथ खड़े होते हैं. किसी व्यक्ति या क्षेत्र से जुड़ी समस्या सामने आने पर उसके समाधान के लिए संगठन और जनप्रतिनिधि स्तर पर प्रयास किए जाते हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे कामों को लेकर बगड़ी ने कहा कि पिछले करीब तीन वर्षों में सरकार ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं. मौजूदा सरकार ने जितना काम किया है, कांग्रेस अपने पांच साल के शासनकाल में उसका बड़ा हिस्सा भी नहीं कर पाई.
घोषणाओं के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश : बगड़ी ने कांग्रेस पर चुनाव के समय घोषणाओं के जरिए जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावी मौसम में सक्रिय होकर बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जनता अब उसके राजनीतिक तौर-तरीकों को समझ चुकी है. कांग्रेस की ओर से किए जा रहे प्रदर्शनों का उद्देश्य वास्तविक जनसमस्याओं का समाधान कराने से ज्यादा राजनीतिक माहौल बनाने का है. राजस्थान की जनता अब केवल नारों और प्रदर्शनों से प्रभावित होने वाली नहीं है. जनता डबल इंजन की सरकार के काम पर मुहर लगाएगी.
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प्रदर्शनों में कार्यकर्ताओं से ज्यादा मीडिया : बगड़ी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों की भीड़ पर भी सवाल उठाए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कई प्रदर्शनों में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या बेहद कम दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर तो प्रदर्शनकारियों से अधिक संख्या मीडिया कर्मियों की नजर आती है. कांग्रेस इन छोटे प्रदर्शनों को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करती है, जबकि जमीन पर आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की व्यापक भागीदारी दिखाई नहीं देती.
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज को देख रही है और उसे यह भी पता है कि कौन सा राजनीतिक दल पूरे साल जनता के बीच रहता है और कौन चुनाव के समय सक्रिय होता है. आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में जनता कांग्रेस की इस कथित बरसाती मेंढक वाली राजनीति का जवाब अपने मत के जरिए देगी.