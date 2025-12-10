"जहां दर्द में जनता, वहां कांग्रेस मना रही जश्न, यह संवेदनहीनता नहीं तो क्या?"
मंडी में कांग्रेस सरकार के जश्न को लेकर सियासत गरमा गई है. भाजपा ने इसे क्रूर और असंवेदनशील शासन करार दिया.
December 10, 2025
December 10, 2025
मंडी: जिला मंडी में अब भी 33 आपदा पीड़ित लापता, ऐसे माहौल में जश्न? जनता के जख्मों पर नमक छोड़कने जैसा है. जहां पिछले 3 सालों से जनता भारी तकलीफ में है, वहां कांग्रेस सरकार का जश्न मनाना उनके सुशासन की नहीं, बल्कि क्रूर और असंवेदनशील शासन की सबसे बड़ी तस्वीर है. ये बात प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र दौरे के दौरान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कही.
"मंडी में आज भी आपदा में 33 लोग लापता हैं, जिनके परिवार रोज दरवाजे-दरवाजे फरियाद कर रहे हैं. हजारों परिवार मुआवजे और पुनर्वास के इंतजार में हैं. इन हालात में कांग्रेस का जश्न मनाना सीधे-सीधे जनता के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है." - राकेश जम्वाल, भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक
'जनता की पीड़ा का बनाया जा रहा मजाक'
राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग कांग्रेस सरकार की उपेक्षा का शिकार है. पिछली भाजपा सरकार की विकासात्मक योजनाओं पर इस सरकार ने ताला लगा दिया है. हजारों बुजुर्गों और एकल महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद कर गई है. गौशालाओं को पिछले कई महीनों से एक रुपये की भी ग्रांट नहीं मिल रही है. गरीब परिवारों को मकान की किश्तें तक नहीं दी गईं हैं और आपदा प्रभावितों को अभी तक समुचित राहत नहीं मिली है. ऐसे में कांग्रेस सरकार मंडी में जश्न मनाने जा रही है यह जनता की पीड़ा का उपहास है.
"कांग्रेस को जश्न नहीं, बल्कि तीन साल की बर्बादी का मातम मनाना चाहिए. पूर्व भाजपा सरकार के समय शुरू की गई योजनाओं के लाभार्थियों को कांग्रेस ने अंधेरे में धकेल दिया है और अब दिखावे के कार्यक्रमों के सहारे जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. जिस सरकार ने जनता के आंसू भी नहीं पोंछे, वह आज स्वागत करने के नाम पर भीड़ जुटाना चाहती है. जनता पूछ रही है किस बात का उत्सव? किस उपलब्धि का जश्न? किस विकास का स्वागत?" - राकेश जम्वाल, भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक
पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री से किया ये आग्रह
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों से आग्रह किया कि जनता का दर्द आंखों से देखना है तो मंडी पड्डल मैदान रैली स्थल से मात्र 20 किलोमीटर दूर पंडोह के कुकलाह जाकर आएं. जिससे सरकार को जमीनी हकीकत मालूम हो जाएगी कि आखिर जनता किस हालात में है. जयराम ठाकुर ने बताया कि आपदा के 5 महीने बीत जाने क बाद भी यहां एक वैली ब्रिज तक सरकार नहीं बना पाई है. जिसके चलते मध्य सराज की 15 पंचायतों के लोग आज भी पीठ पर सामान लादकर अपने दुर्गम गांवों तक पहुंचा रहे हैं. 29 जून की रात बाखली खड्ड में आई बाढ़ में कुकलाह का बगलामुखी मंदिर और कलहनी-कशौड सड़क मार्ग पुल बह गया. जिसके चलते यहां आवागमन पूरी तरह से बंद है.
"ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और आवगमन बहाली व सहायता से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से बात की. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री डींगे तो बड़ी-बड़ी हांकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की इन्हे कोई जानकारी नहीं होती है." - जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष
अधिकारियों को दिए लिंक रोड बहाल करने के निर्देश
जयराम ठाकुर ने इस दौरान सराज विधानसभा के कुकलाह में आपदा प्रभावित परिवारों की मांगों को सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अंदर लिंक रोड बहाल किया जाए और नदी पार करने के लिए अस्थाई पुलिया बनाकर दी जाए, ताकि लोग अपनी गाड़ी आर-पार कर सके. उन्होंने कहा कि मानसून में आई आपदा ने यहां काफी नुकसान किया है, जिसमें कुकलाह गांव को जोड़ने वाला सड़क मार्ग और पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. जिन्हें बहाल करने के लिए इस सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है. गांव के लोग अभी भी आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग व पुल का उपयोग कर रहे हैं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.
"आखिर मंडी में सरकार किस बात का जश्न मना रही है? क्या इस बात के लिए कि ये सरकार अभी तक यहां आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम तक नहीं लगा पाई है. मुख्यमंत्री के पास जनता का दुखदर्द सुनने का समय ही नहीं है, लेकिन जश्न मनाने के लिए करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं. हमने जश्न को लेकर सवाल उठाए तो अब इस कार्यक्रम का नाम बदलकर जनसंकल्प सम्मेलन कर दिया है. जहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री से आग्रह है कि मंडी रैली में अपनी उन गारंटियों को भी जनता के बीच रखें, जिनके सहारे आप सत्ता में आए हो, लेकिन अब पूरा न कर पाने पर मुंह छिपाते फिर रहे हो." - जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष
तीन साल के जश्न पर नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बात सिर्फ सराज की नहीं है. मुख्यमंत्री साथ लगते बंजार और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के उन इलाकों में भी नहीं पहुंच पाए हैं, जहां आपदा से पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए हैं. लारजी का सारी, सैंज का मातला, बंजार का बांदल, कुल्लू का बागन गांव ऐसे हैं जहां सैंकडों लोग बेघर हुए हैं. सड़कें खस्ताहाल हैं और पुल टूटे हुए हैं. यही हाल दरंग और सदर मंडी के इलाकों का है. ऐसे में सरकार को सिर्फ तीन साल का जश्न मनाना है, जिसके लिए इन्होंने वो इलाका चुना है जहां के लोग बरसात के जख्मों से अभी उभर नहीं पाए हैं. अकेले 70 से ज्यादा लोगों की जान बरसात में मंडी के सराज, नाचन, करसोग, सदर मंडी और बंजार में हुई है.