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चूरू नगर परिषद चुनाव: 9 वोटों से जीते बीजेपी के ओमप्रकाश इन्दौरिया, राजेन्द्र राठौड़ ने कांग्रेस पर कसा तंज

भाजपा प्रत्याशी ओमप्रकाश इन्दौरिया बने उपसभापति ( ETV Bharat Churu )

चूरू: नगर परिषद में उपसभापति पद के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में भाजपा ने शहर के वार्ड 60 से पार्षद ओमप्रकाश इन्दौरिया और कांग्रेस ने वार्ड 42 के पार्षद लीलाधर चुलेट को उपसभापति पद के लिए उम्मीदवार बनाया, जहां 9 मतों से इन्दौरिया ने उपसभापति पद पर जीत दर्ज की. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया. कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया. उपसभापति पद के लिए हुए मतदान में भाजपा के 34 तथा कांग्रेस के 26 पार्षदों ने मतदान किया. मतगणना में भाजपा प्रत्याशी ओमप्रकाश इन्दौरिया को 34 मत, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी लीलाधर चुलेट को 25 मत प्राप्त हुए. कांग्रेस का एक मत निरस्त हो गया. राजेंद्र राठौड़ का कांग्रेस पर प्रहार: चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचन अधिकारी श्वेता कोचर एवं एसडीएम धीरज झाझड़िया ने नवनिर्वाचित उपसभापति ओमप्रकाश इन्दौरिया को निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान किया. इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि नगर परिषद में उपसभापति का चुनाव विकास और जनसेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. राठौड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में मिली जीत मोदी जी और भजनलाल सरकार के विकास कार्यों पर जनता की मुहर है. राठौड़ ने डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के निकाय चुनाव में मिली हार के बाद दिए बयान के जवाब में कहा कि कांग्रेस हार के बाद यही कहती है, कभी लोकतंत्र की हत्या बताती है तो कभी EVM पर आरोप लगाती है. राठौड़ ने कहा कि "खिसयानी बिल्ली खंभा नोचे." पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ (ETV Bharat Churu) इसे भी पढ़ें- खाटूश्यामजी निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद के न आने पर बवाल, 5 बार समय बढ़ाने के बाद आखिरकार मतदान स्थगित