अमेठी में BJP पदाधिकारी पर मारपीट और मोबाइल छीनने का आरोप; बैठक के दौरान BLO के पति से विवाद, अखिलेश यादव ने X पर किया पोस्ट

उपजिलाधिकारी अमेठी आशीष सिंह ने बताया कि बीएलओ के पति ने शिकायत की है. पूरे मामले की जांच कराई जा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 11:07 PM IST

अमेठी : जिले में बुधवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. संग्रामपुर में एक बीएलओ के पति ने भाजपा पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने भाजपा पदाधिकारी पर मारपीट करने और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है. मामले में बीएलओ के पति ने उपजिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज किये जाने की मांग की है.

संग्रामपुर में बुधवार को एक भाजपा पदाधिकारी और बीएलओ के पति के बीच विवाद हो गया. पति ने एसडीएम अमेठी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी बीएलओ है. पति का आरोप है कि भाजपा पदाधिकारी ने वीडियो बनाने पर मारपीट की और मोबाइल छीन लिया. घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.


इस मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर X पर पोस्ट किया है. उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताया. उन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने, महिला से अभद्रता करने, मोबाइल छीनने व हिसंक भाषा-व्यवहार इत्यादि का मुकदमा दर्ज किये जाने की मांग की है. उन्होंने लिखा कि वह इस घटना के संदर्भ में अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे.



इस मामले में भाजपा पदाधिकारी ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि जिस जगह की घटना बताई जा रही है, वहां वह मौजूद ही नहीं थे. सारे आरोप निराधार हैं.

उपजिलाधिकारी अमेठी आशीष सिंह ने बताया कि बीएलओ के पति ने शिकायत की है. पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी.

