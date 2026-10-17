अजमेर में मदन राठौड़ का विरोध, यूथ कांग्रेस ने भाजपा दफ्तर पर आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाए और कालिख पोती
अजमेर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.
Published : October 17, 2026 at 9:25 PM IST
अजमेर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ के बयान के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के मुख्य द्वार पर कांग्रेस के झंडे लगाकर और कालिख पोतकर विरोध प्रदर्शन किया. वहीं भाजपाइयों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. भाजपा पदाधिकारियों का आरोप है कि कांग्रेस लोकतंत्र को नहीं मानती है, इसलिए बड़े नेताओं के इशारे पर ऐसी हरकत की गई है.
शनिवार को यूथ कांग्रेस के एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के मुख्य द्वार पर कांग्रेस के झंडे लगाए और गेट पर मदन सिंह राठौड़ का पाकिस्तान के झंडे के साथ बना पोस्टर चस्पा कर दिया. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस पोस्टर पर कालिख भी पोत दी, जिससे भाजपाई भी भड़क गए. सूचना मिलते ही सीओ शिवम शर्मा मौके पर पहुंच गए, हालांकि इससे पहले ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से निकल चुके थे.
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आपत्तिजनक पोस्टर लगाने वालों को कर रहे हैं चिन्हित: सीओ नॉर्थ शिवम शर्मा ने बताया कि भाजपा कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके गेट और दीवारों पर कुछ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए हैं. प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है. दीवारों पर आपत्तिजनक पोस्टर चस्पा थे और काले रंग से कुछ लिखा हुआ था. पुलिस मामले की जांच कर रही है और यहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है. उन्होंने बताया कि यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन की पूर्व में कोई जानकारी नहीं दी थी, यह सुनियोजित तरीके से किया गया कृत्य है. इस मामले में न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी.
भाजपाई पहुंचे थाने, शिकायत देकर कार्रवाई की मांग उठाई: इधर भाजपा कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन और आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दी है. भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और अजमेर की राजनीति का यह काला कारनामा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है. सोनी ने आरोप लगाया कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर तैनात गार्ड के साथ धक्का-मुक्की की और कार्यालय के अंदर घुस गए. साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया.
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भाजपा कार्यालय की दीवार पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए और पोस्टर लगाए गए. इसके अलावा गार्ड और कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए धमकी दी गई कि कांग्रेस के नेताओं ने हुक्म दिया है कि भाजपा कार्यालय में जो भी नेता मिले, उनके हाथ-पैर तोड़ दिए जाएं. यह कांग्रेस की राजनीतिक गिरावट है. देशभर में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वह देश को अस्थिर करने में लगी हुई है. इसे देखकर ही लग रहा है कि कांग्रेस राजनीतिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भूलकर निचले स्तर पर उतर चुकी है. अजमेर में हमेशा मुद्दों और विचारों के साथ सौहार्दपूर्ण राजनीति रही है, ऐसे में यूथ कांग्रेस की यह घटिया हरकत बेहद निंदनीय है. शहर भाजपा की ओर से सिविल लाइंस थाने में शिकायत दे दी गई है और हमें पूरा विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा.
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