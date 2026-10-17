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अजमेर में मदन राठौड़ का विरोध, यूथ कांग्रेस ने भाजपा दफ्तर पर आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाए और कालिख पोती

यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ के बयान के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के मुख्य द्वार पर कांग्रेस के झंडे लगाकर और कालिख पोतकर विरोध प्रदर्शन किया. वहीं भाजपाइयों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. भाजपा पदाधिकारियों का आरोप है कि कांग्रेस लोकतंत्र को नहीं मानती है, इसलिए बड़े नेताओं के इशारे पर ऐसी हरकत की गई है.