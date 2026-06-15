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भाजपा कार्यालय में बत्ती गुल मामला: सस्पेंड किए गए इलेक्ट्रिशियन ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप

जयपुर : राजधानी जयपुर में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस वार्ता के दौरान बत्ती गुल होने के मामले में सस्पेंड किए गए इलेक्ट्रिशियन ने अब प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने प्रदेश के मजदूर संगठनों को एक पत्र लिखा है. जिसमें एकतरफा कार्रवाई करते हुए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पत्र में यह भी लिखा है कि उनके खिलाफ की गई एकतरफा कार्रवाई से वह मानसिक रूप से परेशान है. दरअसल, 11 जून को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियां बता रहे थे. इस दौरान बिजली चली गई. इस मामले में एक सहायक अभियंता और एक इलेक्ट्रिशियन को सस्पेंड किया गया था.

ट्रिपिंग से नहीं था कोई लेना देना : इस मामले में निलंबित किए गए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के इलेक्ट्रिशियन बाबूसिंह ने मजदूर संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश महासचिवों को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा, वह राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के 400 केवी पावर हाउस, हीरापुरा, जयपुर में इलेक्ट्रिशियन प्रथम के पद पर कार्यरत है. जहां वह मेंटिनेंस का काम करते है. उनका कहना है कि 11 जून को शाम 4 बजे पावर हाउस पर ट्रिपिंग आई. जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था. वह आसपास मौजूद भी नहीं थे.