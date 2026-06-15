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भाजपा कार्यालय में बत्ती गुल मामला: सस्पेंड किए गए इलेक्ट्रिशियन ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप

पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि इस घटना में उनका कोई दोष नहीं था, फिर भी उन पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई है.

जयपुर विद्युत भवन
जयपुर विद्युत भवन (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 12:27 PM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस वार्ता के दौरान बत्ती गुल होने के मामले में सस्पेंड किए गए इलेक्ट्रिशियन ने अब प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने प्रदेश के मजदूर संगठनों को एक पत्र लिखा है. जिसमें एकतरफा कार्रवाई करते हुए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पत्र में यह भी लिखा है कि उनके खिलाफ की गई एकतरफा कार्रवाई से वह मानसिक रूप से परेशान है. दरअसल, 11 जून को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियां बता रहे थे. इस दौरान बिजली चली गई. इस मामले में एक सहायक अभियंता और एक इलेक्ट्रिशियन को सस्पेंड किया गया था.

ट्रिपिंग से नहीं था कोई लेना देना : इस मामले में निलंबित किए गए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के इलेक्ट्रिशियन बाबूसिंह ने मजदूर संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश महासचिवों को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा, वह राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के 400 केवी पावर हाउस, हीरापुरा, जयपुर में इलेक्ट्रिशियन प्रथम के पद पर कार्यरत है. जहां वह मेंटिनेंस का काम करते है. उनका कहना है कि 11 जून को शाम 4 बजे पावर हाउस पर ट्रिपिंग आई. जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था. वह आसपास मौजूद भी नहीं थे.

इलेक्ट्रिशियन ने मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को लिखा पत्र
इलेक्ट्रिशियन ने मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को लिखा पत्र (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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सीधा दोषी ठहरा की एकतरफा कार्रवाई : उन्होंने आगे लिखा कि केंद्रीय मंत्री की मीटिंग के दौरान सप्लाई बाधित होने के लिए उन्हें सीधे तौर पर दोषी ठहराया गया है और निलंबित किया गया है. यह उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई है और बहुत गलत है. इस कार्रवाई से वह मानसिक रूप से परेशान है. उन्होंने मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से इस पूरे मामले को लेकर उच्चाधिकारियों से संपर्क कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है. इस मामले में इलेक्ट्रिशियन बाबूसिंह और 400 केवी जीएसएस, हीरापुरा के सहायक अभियंता विपिन शर्मा को निलंबित किया गया था. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई.

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