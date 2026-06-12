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ऊर्जा मंत्री बोले- भाजपा प्रदेश कार्यालय में बिजली बाधित होने की घटना की होगी जांच, दोषियों पर होगा एक्शन

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ( ETV Bharat Jaipur )