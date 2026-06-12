ऊर्जा मंत्री बोले- भाजपा प्रदेश कार्यालय में बिजली बाधित होने की घटना की होगी जांच, दोषियों पर होगा एक्शन
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा मुख्यालय में मंत्री की मौजूदगी में गुल हुई थी बत्ती.
Published : June 12, 2026 at 5:23 PM IST
जयपुर: भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने की घटना को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गंभीरता से लिया है. ऊर्जा मंत्री नागर ने शुक्रवार को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम एवं जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की. ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच होगी. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा. उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है.
अधिकारियों ने दी यह सफाई : वे बोले- समीक्षा के दौरान, अधिकारियों ने बताया कि 11 जून 2026 को दोपहर 3ः57 बजे 400 केवी जीएसएस पर 220 केवी केटीपीएस लाइन के सर्किट ब्रेकर में एसएफ-6 गैस लीकेज को ठीक करने के लिए लाइन का आइसोलेटर खोला जा रहा था. इस दौरान करंट असंतुलन (अनबैलेंस) के कारण 250 एमवीए क्षमता के दो ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गए. जिससे 220 केवी जीएसएस एनपीएच और 132 केवी जीएसएस चम्बल, वैशाली नगर, भांकरोटा और पीडब्ल्यूडी बंगला क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई.
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10 से 17 मिनट में बहाल हुई आपूर्ति : अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति को अन्य उपलब्ध ट्रांसफार्मरों से जोड़कर 10 से 17 मिनट के भीतर बहाल कर दिया गया था. बाद में दोनों 250 एमवीए क्षमता के ट्रांसफार्मरों को शाम 4ः21 बजे पुनः सुचारु रूप से चालू कर दिया गया था. ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि घटना की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (एमपीटीएण्डएस), जयपुर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है. जिसमें अधीक्षण अभियंता (जयपुर-ग्रामीण) व सहायक अभियंता (प्रोटेक्शन इंजी.) सदस्य होंगे.
ट्रिपिंग की घटनाओं को रोकने के सुझाव भी देगी कमेटी : यह समिति पता लगाएगी कि घटना किन कारणों से हुई और भविष्य में ऐसी ट्रिपिंग की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी यह कमेटी आवश्यक सुझाव देगी. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी अभियंता या अधिकारी जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं विश्वसनीय बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.