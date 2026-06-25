रोहतक में भाजपा का "संविधान हत्या दिवस", गजेंद्र शेखावत बोले- "आपातकाल लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय"
रोहतक में भाजपा ने "संविधान हत्या दिवस" मनाया. इस दौरान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया. साथ ही आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया.
Published : June 25, 2026 at 5:01 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 5:07 PM IST
रोहतक: देश में 25 जून 1975 को लागू हुए आपातकाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को रोहतक में "संविधान हत्या दिवस" मनाया. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया.
आपातकाल को बताया लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय: अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 25 जून 1975 को लागू आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया. उन्होंने कहा कि, "यह केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला था. उस दौर में नागरिक अधिकारों का दमन किया गया और विरोध की आवाजों को दबाने की कोशिश की गई. आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था. यह कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र और संविधान का अपमान था."
एनसीईआरटी के निर्णय का किया स्वागत: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, "केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी की नौवीं कक्षा की पुस्तक में आपातकाल से जुड़ा विषय शामिल कर नई पीढ़ी को इतिहास से परिचित कराने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है. आपातकाल के दौरान अनेक नेताओं और स्वयंसेवकों को रोहतक जेल में रखा गया था. अब वहां पार्क विकसित किया गया है और केंद्र सरकार इस स्थल पर आपातकाल से जुड़े अनुभवों को प्रदर्शित करने वाले 'अनुभव पार्क' के निर्माण में पूरा सहयोग देगी.रोहतक में आपातकाल से जुड़े अनुभवों को सहेजने के लिए बनने वाले अनुभव पार्क को केंद्र सरकार हर संभव सहयोग देगी."
"युवाओं को इतिहास जानना जरूरी": वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि, "आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और जनता के अधिकारों का हनन किया. नई पीढ़ी को उस दौर की सच्चाई जाननी चाहिए ताकि लोकतंत्र के महत्व को समझा जा सके. युवा पीढ़ी को आपातकाल की वास्तविक घटनाओं से अवगत कराना जरूरी है, ताकि लोकतंत्र के महत्व को समझा जा सके."
लोकतंत्र सेनानियों ने साझा किया अपना अनुभव: वहीं, कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान जेल जा चुके सोनीपत के राजेंद्र सिंह और जयपाल एडवोकेट ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने उस दौर में झेली गई कठिनाइयों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष के बारे में बताया. कार्यक्रम का समापन लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ किया गया.
ये रहे मौजूद: इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिड्ढा, पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, राज्यसभा सांसद संजय भाटिया, राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे.
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