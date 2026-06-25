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रोहतक में भाजपा का "संविधान हत्या दिवस", गजेंद्र शेखावत बोले- "आपातकाल लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय"

रोहतक: देश में 25 जून 1975 को लागू हुए आपातकाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को रोहतक में "संविधान हत्या दिवस" मनाया. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया.

आपातकाल को बताया लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय: अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 25 जून 1975 को लागू आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया. उन्होंने कहा कि, "यह केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला था. उस दौर में नागरिक अधिकारों का दमन किया गया और विरोध की आवाजों को दबाने की कोशिश की गई. आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था. यह कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र और संविधान का अपमान था."

भाजपा का "संविधान हत्या दिवस" (ETV Bharat)

एनसीईआरटी के निर्णय का किया स्वागत: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, "केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी की नौवीं कक्षा की पुस्तक में आपातकाल से जुड़ा विषय शामिल कर नई पीढ़ी को इतिहास से परिचित कराने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है. आपातकाल के दौरान अनेक नेताओं और स्वयंसेवकों को रोहतक जेल में रखा गया था. अब वहां पार्क विकसित किया गया है और केंद्र सरकार इस स्थल पर आपातकाल से जुड़े अनुभवों को प्रदर्शित करने वाले 'अनुभव पार्क' के निर्माण में पूरा सहयोग देगी.रोहतक में आपातकाल से जुड़े अनुभवों को सहेजने के लिए बनने वाले अनुभव पार्क को केंद्र सरकार हर संभव सहयोग देगी."