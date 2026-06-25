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संविधान हत्या दिवस पर बड़ा ऐलान: लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 25 हजार, बस यात्रा फ्री, मदन राठौड़ ने सुनाई ब्लेड से नाम मिटाने की दास्तान

जयपुर: 25 जून 1975 को देश पर थोपे गए आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा ने जयपुर में ‘संविधान हत्या दिवस’ और लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित कर कांग्रेस पर जोरदार सियासी हमला बोला. दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस को लोकतंत्र का ‘भक्षक’ बताया. सीएम ने कहा कि कांग्रेस आज संविधान बचाने का पाखंड करती है, जबकि उसी ने सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की थी. उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के लिए बड़ी घोषणाएं कीं. मासिक पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार, चिकित्सा सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपए और रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की घोषणा की. वहीं, मदन राठौड़ ने आपातकाल के अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहचान छुपाने के लिए हाथ पर गुदा नाम ब्लेड से खुरचना पड़ा था, जिसमें 13 टांके आए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन इतिहास में वही पार्टी आपातकाल लागू करने के लिए जिम्मेदार रही. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का काम किया. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाई, जबकि लोकतंत्र सेनानियों ने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का काम किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने स्वार्थ की खातिर आपातकाल लगाया और संविधान की हत्या की. आज कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई देती है और संविधान को बचाने का पाखंड करती है, लेकिन कांग्रेस ने लोकतंत्र के रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक बनने का काम किया. इनके मंसूबे सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के मंसूबे हैं और राष्ट्र के हित में कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया.

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मदन राठौड़ ने साझा किए आपातकाल के अनुभव: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था. उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किए जाने के बाद सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाया गया. राठौड़ ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उस दौर में जनसंघ और संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए और विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास हुआ. उन्होंने दावा किया कि आंदोलन करने वालों पर इनाम तक घोषित किए गए और कई कार्यकर्ताओं को भूमिगत होकर काम करना पड़ा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि समाज को लोकतंत्र और संविधान के प्रति जागरूक करना आज भी उतना ही जरूरी है. राठौड़ ने बताया कि तात्कालिक परिस्थितियों के चलते पहचान छुपाने के लिए हाथ पर गुदे हुए नाम को ब्लेड से खुरचना पड़ा, जिसकी वजह से उनके हाथ पर 13 टांके आए. उन्होंने कहा कि उस समय घाव का दर्द भी उन यातनाओं के आगे कम ही लगा था.