औरैया पहुंचे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री; बोले- "राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान की पूरा देश निंदा कर रहा"
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:22 PM IST
औरैया : भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री रमेश यादव बुधवार को औरैया पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हैं. उनको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार कितनी जल्दी बन जाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान की पूरा देश निंदा कर रहा है.
उन्होंने आपत्तिजनक बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि देश के शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्तियों और उनके परिवारों के प्रति नेताओं को सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए. बीजेपी प्रदेश मंत्री ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन विरोध जताने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है.
उन्होंने कहा कि नेताओं को सार्वजनिक मंचों से बयान देते समय अपनी भाषा, व्यवहार और मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए. लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी के लिये अशब्द नहीं बोलता है.
उन्होंने कहा कि हम लोगों को यही पाठ सिखाया जाता है कि भले वह विपक्ष का नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष हो उसके साथ भी बैठ लेंगे तो वह भी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करेगा. बीजेपी प्रदेश मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर की.
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