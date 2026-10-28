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औरैया पहुंचे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री; बोले- "राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान की पूरा देश निंदा कर रहा"

औरैया पहुंचे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री ( Photo credit: ETV Bharat )

औरैया : भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री रमेश यादव बुधवार को औरैया पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हैं. उनको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार कितनी जल्दी बन जाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान की पूरा देश निंदा कर रहा है.

औरैया में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री का बयान (Video credit: ETV Bharat)



उन्होंने आपत्तिजनक बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि देश के शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्तियों और उनके परिवारों के प्रति नेताओं को सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए. बीजेपी प्रदेश मंत्री ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन विरोध जताने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है.