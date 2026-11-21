बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय टीम घोषित; यूपी के सात नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए किसे कौन सा पद मिला
बीजेपी ने शनिवार को अपनी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की टीम का गठन कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सात नेताओं को जगह मिली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:13 PM IST
लखनऊ: यूपी से सात नेताओं को भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है. भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की टीम का गठन शनिवार को कर दिया है. पार्टी की तरफ से यूपी से सात चेहरों को टीम में शामिल किया गया है. भाजपा की इस नई टीम में उत्तर प्रदेश को मिली भागीदारी को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जारी हुई सूची: सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग वर्गों से जुड़े नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा कर दी है. घोषित सूची में उत्तर प्रदेश के सात नेताओं को जगह दी गई है. इनमें दो नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
संगम लाल गुप्ता और संगीता बलवंत बिंद बने उपाध्यक्ष: जारी सूची के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से संगम लाल गुप्ता और संगीता बलवंत बिंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं राधेश्याम यादव को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. राहुल यादव को नीति एवं शोध सह-संयोजक के रूप में शामिल किया गया है. इसके अलावा भुवन भूषण कमल और डॉ. ऋचा राजपूत को राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है, जबकि सीमा समृद्धि कुशवाहा को राष्ट्रीय कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जगह मिली है.
पिछड़ा वर्ग के बीच संगठन मजबूत करने की रणनीति: ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में यूपी के नेताओं की भागीदारी से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के बीच संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती देने की रणनीति भी जुड़ी हुई है.
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