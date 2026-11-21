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बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय टीम घोषित; यूपी के सात नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए किसे कौन सा पद मिला

संगम लाल गुप्ता और संगीता बलवंत बिंद बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी से सात नेताओं को भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है. भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की टीम का गठन शनिवार को कर दिया है. पार्टी की तरफ से यूपी से सात चेहरों को टीम में शामिल किया गया है. भाजपा की इस नई टीम में उत्तर प्रदेश को मिली भागीदारी को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जारी हुई सूची: सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग वर्गों से जुड़े नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा कर दी है. घोषित सूची में उत्तर प्रदेश के सात नेताओं को जगह दी गई है. इनमें दो नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.