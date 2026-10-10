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विपक्षी पार्टियां धर्म और जाति के नाम पर लोगों को गुमराह करती हैं- अमरपाल मौर्य

पार्टी नेताओं के साथ बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष (रांची) ( etv bharat )

भाजपा प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की आयोजित पहली कार्यकारिणी बैठक में शिरकत करते हुए अमरपाल मौर्य ने 2029 के विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा की सरकार बनाने के लिए अभी से तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया. भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भाजपा नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया.