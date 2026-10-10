विपक्षी पार्टियां धर्म और जाति के नाम पर लोगों को गुमराह करती हैं- अमरपाल मौर्य
रांची पहुंचे बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 11:01 PM IST
रांची: झारखंड दौरे पर आए भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद अमरपाल मौर्य का रांची में जमकर स्वागत हुआ.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की आयोजित पहली कार्यकारिणी बैठक में शिरकत करते हुए अमरपाल मौर्य ने 2029 के विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा की सरकार बनाने के लिए अभी से तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया. भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भाजपा नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया.
प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में संगठन की मजबूती, सामाजिक समरसता, पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण और जनसेवा के माध्यम से पार्टी के विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया. इस दौरान आगामी चुनावों के मद्देनजर ओबीसी समाज के बीच संगठन को मजबूत बनाने और जनसमर्थन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया.
कांग्रेस परिवार की चिंता में लगी है: अमरपाल मौर्य
बैठक को संबोधित करते हुए अमरपाल मौर्य ने कहा कि कांग्रेस आज भी देशहित की बजाय परिवार की चिंता में ही लगी हुई है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के उपचुनाव में भारी जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दिया. साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य रेजीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की. यह जीत इस बात का द्योतक है कि बंगाल की जनता ने धर्म की राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियों को अपने वोट के जरिए करारा जवाब दिया है.
अमरपाल ने कहा कि विपक्षी पार्टियां धर्म और जाति के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार जो भी योजना लाती है, उसका लाभ सभी को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के मिलता है, भलें ही वह किसी भी जाति या धर्म का हो, बीजेपी किसी भी धर्म या पंथ की राजनीति कतई नहीं करती. देश की जनता का विश्वास आज भी नरेंद्र मोदी के साथ है. उन्होंने कांग्रेस, झामुमो और अन्य विपक्षी दलों पर परिवारवाद की राजनीति को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि विरासत में मिली सत्ता व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकती. कांग्रेस आज भी देशहित की बजाय परिवार की चिंता में लगी हुई है.
अमरपाल मोर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश गरीब, वंचित, पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है. मोदी ने शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के माध्यम से देश की संस्कृति, समृद्धि और विकास को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने ही ओबीसी आयोग को सैद्धान्तिक मान्यता दी है, कांग्रेस ने तो 67 सालों से ओबीसी जाति को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है. उन्होंने बैठक में ओबीसी मोर्चा की संगठनात्मक भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने और समाज के सभी जातियों को साथ लेकर संगठन की मजबूती पर विशेष जोर दिया.
भाजपा का असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं: अमर बाउरी
प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, जिसकी असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं. राष्ट्रीय नेतृत्व का झारखंड प्रवास कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है. उन्होंने कहा कि भाजपा अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी पिछड़े, वंचित और जरूरतमंद वर्गों के सम्मान एवं अधिकारों के लिए निरंतर कार्य कर रही है.
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