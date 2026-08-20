जांजगीर-चांपा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा का संभाग स्तरीय सम्मेलन, गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को जोड़ने की अपील
बीजेपी ने ओबीसी समाज को साधने के लिए बनाई रणनीति, गांव गांव जाकर किया जाएगा शासन की योजना का प्रचार और दिलाया जाएगा लाभ
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 20, 2026 at 8:41 PM IST
जांजगीर-चांपा: जिला में आज बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से संभाग स्तर प्रबुद्धजन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और जांजगीर के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की और उन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए ओबीसी वर्ग की भूमिका को अहम बताया और आने वाले समय में 52 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी वर्ग को अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर साधने की रणनीति बनाई. साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए ओबीसी विरोधी, मानसिक नक्सली और वन्दे मातरम् का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग बताया.
बिलासपुर संभाग के OBC पदाधिकारी पहुंचे
बिलासपुर संभाग के ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया. ओबीसी वर्ग के लोगों को भाजपा से जोड़ने के लिए घर-घर जाने की अपील की और राज्य के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया.
जांजगीर जिला के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद कभी भी ओबीसी वर्ग के लिए नहीं सोचा, सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया. कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी वर्ग को प्रधानमंत्री नहीं बनाया. वहीं बीजेपी ने दो प्रधानमंत्री मंत्री ओबीसी वर्ग के दिए.
राज्य और केंद्र के मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग को अधिक स्थान दिया गया है- ओपी चौधरी, वित्त मंत्री
अरुण साव ने भी कांग्रेस को घेरा
ओबीसी मोर्चा के सम्मलेन में पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ओबीसी वर्ग की एकता को सबसे अहम बताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में 52 प्रतिशत ओबीसी निवास करते हैं. ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव के साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव को उलट-पलट करने में ओबीसी वर्ग का बड़ा योगदान रहता है. भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया को बोर बासी खाना सीखा रहे थे, बांटी भंवरा खेलना सीखा रहे थे जो संस्कृति हमारे रग रग में भरा है उसे भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार का माध्यम बनाया.
ये सभी वंदे मातरम् के विरोधी हैं, सोनिया, राहुल, खड़गे को वन्देमातरम गाने से परहेज है. पहले मुस्लिम लीग ने वन्देमातरम का विरोध किया और अब कांग्रेस मुस्लिग लीग का स्थान ले चुकी है.- अरुण साव, उप मुख्यमंत्री