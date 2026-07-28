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दुर्ग में बीजेपी ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, बस्तर रेजीमेंट बनने पर होगी खुशी

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है.

BJP OBC MORCHA CONFERENCE
बस्तर रेजीमेंट बनने पर होगी खुशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 8:06 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा दुर्ग संभाग द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उपमुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए. कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जनों का डॉ. रमन सिंह के हाथों सम्मान किया गया.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति, केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को समाज तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत ही नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी.

बस्तर रेजीमेंट बनने पर होगी खुशी (ETV Bharat)

बीजेपी ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन

डॉ. रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कहा कि किसी भी सरकार में घटनाएं होती हैं और उनके लिए कई स्तरों पर एजेंसियां जिम्मेदार होती हैं. उन्होंने अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि झीरम कांड के दौरान उन पर भी आरोप लगे थे, लेकिन घटनाओं के आधार पर सरकारें नहीं बदलती. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि जहां भी कमियां होंगी, उन्हें दूर किया जाएगा.

बस्तर रेजीमेंट को लेकर कही अहम बात

बस्तर रेजीमेंट के गठन की मांग पर डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बस्तर के धुरवा, माड़िया और अबूझमाड़ क्षेत्र के युवा बेहद साहसी और जुझारू हैं. उन्होंने डीआरजी के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी क्षमता देश की सर्वश्रेष्ठ फोर्स के बराबर है और यदि बस्तर रेजीमेंट बनती है, तो वह पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगी.

जंतर मंतर पर हुए आंदोलन की चर्चा

सीजेपी से जुड़े छात्र आंदोलन पर उन्होंने कहा कि छात्रों ने संगठित होकर अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मांगों का तत्काल समाधान किया. वहीं प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहने के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आज भी युवाओं की सोच और तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं.

विकसित छत्तीसगढ़ की भूमिका पर की चर्चा

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ओबीसी मोर्चा द्वारा प्रबुद्ध जनों का सम्मान कर समाज को जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया गया है. उन्होंने कहा कि आज देश का नेतृत्व एक ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस को दशकों तक अवसर मिलने के बावजूद उसने किसी ओबीसी नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनाया. उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण के लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रहा है.

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