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31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में भाजपा पिछड़ा मोर्चा मनाएगा सरदार पटेल की जयंती, सांसद प्रकाश पाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना

31 अक्टूबर को मनाई जाएगी सरदार पटेल की जयंती. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा उत्तर प्रदेश 31 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में मनाएगा. यह निर्णय सोमवार को लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया है. बैठक में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के

पिछड़ा मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य प्रकाश पाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते हमेशा सरदार पटेल के ऐतिहासिक योगदान को कमतर दिखाने का प्रयास किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित कर लौहपुरुष के व्यक्तित्व और कृतित्व को वैश्विक सम्मान दिलाया.