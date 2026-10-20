31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में भाजपा पिछड़ा मोर्चा मनाएगा सरदार पटेल की जयंती, सांसद प्रकाश पाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना
सांसद प्रकाश पाल ने कहा, कि कांग्रेस ने हमेशा सरदार पटेल के ऐतिहासिक योगदान को कमतर दिखाने का प्रयास किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 6:36 PM IST
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा उत्तर प्रदेश 31 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में मनाएगा. यह निर्णय सोमवार को लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया है. बैठक में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के
पिछड़ा मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य प्रकाश पाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते हमेशा सरदार पटेल के ऐतिहासिक योगदान को कमतर दिखाने का प्रयास किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित कर लौहपुरुष के व्यक्तित्व और कृतित्व को वैश्विक सम्मान दिलाया.
राजनीतिक रूप से छोटा करने का प्रयास किया : उन्होंने कहा कि जिस सरदार पटेल ने देश की सैकड़ों रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की मजबूत नींव रखी, कांग्रेस ने उसी महान राष्ट्रनायक को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने से वंचित कर दिया. उन्होंने कहा कि देश में सबसे ऊंचे व्यक्तित्व वाले सरदार पटेल को कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से छोटा करने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित कर उन्हें दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया.
कांग्रेस का इतिहास लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े करता है : कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रकाश पाल ने कहा कि सरदार पटेल के साथ हुए राजनीतिक व्यवहार से लेकर आपातकाल तक, कांग्रेस का इतिहास लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे संविधान निर्माता के राजनीतिक संघर्ष में भी बाधाएं खड़ी कीं. उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के नेता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक इतिहास का भी आत्ममंथन करना चाहिए.
प्रदेश के 98 जिलों में गूंजेगा सरदार पटेल का संदेश : प्रकाश पाल ने कहा कि भाजपा पिछड़ा मोर्चा 31 अक्टूबर को प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से सरदार पटेल के राष्ट्रनिर्माण, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाएगा. कार्यकर्ता नई पीढ़ी को बताएंगे कि मजबूत भारत के निर्माण में लौहपुरुष का योगदान अतुलनीय है.
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