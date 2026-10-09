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Panchayat Polls : गांवों में BJP का नाट्य अभियान, नुक्कड़ नाटकों से घर-घर पहुंचेगा 'सेवा संकल्प'

नुक्कड़ नाटक के जरिए गांव-गांव तक संदेश पहुंचाएगी भाजपा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच भाजपा ने गांवों तक अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का सहारा लेने की तैयारी की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में 10 से 13 अक्टूबर तक 1200 नुक्कड़ नाटक और नाट्य मंचन किए जाएंगे. इनमें 600 कार्यक्रम शहरी और 600 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं. पंचायत चुनाव से पहले इस सांस्कृतिक अभियान को गांवों में संगठन की मौजूदगी बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं व प्रधानमंत्री की सार्वजनिक यात्रा को लोगों तक पहुंचाने की कवायद के रूप में काम कर रहा है.

मनोरंजन के साथ संदेश पहुंचाने की रणनीति : ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक स्थानीय लोगों से संवाद का एक माध्यम रहे हैं. भाजपा इसी माध्यम से सेवा, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन से जुड़ी कहानियों को आमजन के बीच प्रस्तुत करने की तैयारी में है. पार्टी का कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है, जब निकाय चुनाव के बाद राजनीतिक दलों का ध्यान पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव पर केंद्रित हो रहा है. भाजपा की योजना केवल बड़े आयोजनों तक सीमित नहीं है. नुक्कड़ नाटकों को अलग-अलग इलाकों में ले जाकर स्थानीय स्तर पर लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा. इससे पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अभियान का संदेश पहुंचाने के लिए एक ऐसा मंच मिलेगा, जिसमें भाषणों के बजाय नाटकीय प्रस्तुति के जरिए बात रखी जाएगी.