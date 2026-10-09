Panchayat Polls : गांवों में BJP का नाट्य अभियान, नुक्कड़ नाटकों से घर-घर पहुंचेगा 'सेवा संकल्प'
पंचायत चुनाव से पहले भाजपा गांवों में नुक्कड़ नाटकों के जरिए सियासी जमीन मजबूत करेगी.
Published : October 9, 2026 at 10:00 AM IST
जयपुर : राजस्थान में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच भाजपा ने गांवों तक अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का सहारा लेने की तैयारी की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में 10 से 13 अक्टूबर तक 1200 नुक्कड़ नाटक और नाट्य मंचन किए जाएंगे. इनमें 600 कार्यक्रम शहरी और 600 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं. पंचायत चुनाव से पहले इस सांस्कृतिक अभियान को गांवों में संगठन की मौजूदगी बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं व प्रधानमंत्री की सार्वजनिक यात्रा को लोगों तक पहुंचाने की कवायद के रूप में काम कर रहा है.
मनोरंजन के साथ संदेश पहुंचाने की रणनीति : ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक स्थानीय लोगों से संवाद का एक माध्यम रहे हैं. भाजपा इसी माध्यम से सेवा, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन से जुड़ी कहानियों को आमजन के बीच प्रस्तुत करने की तैयारी में है. पार्टी का कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है, जब निकाय चुनाव के बाद राजनीतिक दलों का ध्यान पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव पर केंद्रित हो रहा है. भाजपा की योजना केवल बड़े आयोजनों तक सीमित नहीं है. नुक्कड़ नाटकों को अलग-अलग इलाकों में ले जाकर स्थानीय स्तर पर लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा. इससे पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अभियान का संदेश पहुंचाने के लिए एक ऐसा मंच मिलेगा, जिसमें भाषणों के बजाय नाटकीय प्रस्तुति के जरिए बात रखी जाएगी.
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50 टीमें संभालेंगी 1200 मंचन की जिम्मेदारी : कार्यक्रम संयोजक एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि 10 से 13 अक्टूबर तक प्रदेश के 600 शहरी और 600 ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1200 नुक्कड़ नाटक आयोजित होंगे. अभियान के सह-संयोजक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच के अनुसार इसके लिए 50 टीमों को जिम्मेदारी दी गई है. प्रत्येक टीम में छह कलाकार होंगे और प्रतिदिन छह मंचन किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का विषय 'माटी रो सरदार सेवा से संकल्प तक' रखा गया है. अभियान के सह-संयोजक एवं एससी वित्त बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने बताया कि प्रदेश के सभी नगर निगमों के सभागारों में भी नाट्य मंचन आयोजित किए जाएंगे.
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पंचायत चुनाव के बीच गांवों पर नजर : पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दे, सरकारी योजनाएं, गांवों की जरूरतें और उम्मीदवारों का जनसंपर्क अहम भूमिका निभाते हैं. भाजपा का यह अभियान ऐसे समय हो रहा है, जब पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय करने की तैयारी कर रही है. नुक्कड़ नाटकों के जरिए सेवा-संकल्प अभियान का संदेश गांवों तक पहुंचाने की कोशिश होगी. हालांकि, यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर केंद्रित है, लेकिन इसका ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार इसे पंचायत चुनाव से पहले की राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बनाता है. आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पहुंचाया गया संदेश स्थानीय चुनावी मुद्दों और पार्टी के जनसंपर्क अभियान से किस तरह जुड़ता है.