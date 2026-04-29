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बीजेपी का बड़ा फैसला: सूर्य कुमार शर्मा बने बिहार MLC के उम्मीदवार

बीजेपी के फैसले से उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है. बीजेपी ने पुराने कार्यकर्ता अरविंद शर्मा को विधान परिषद भेजने का निर्णय लिया है.

Surya Kumar Sharma Legislative Council Candidate
सूर्य कुमार शर्मा (BJP X)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 29, 2026 at 7:42 AM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार विधान परिषद की एक सीट को लेकर संशय की स्थिति से पर्दा उठ गया है. भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसले से एनडीए के घटक दलों को चौंका दिया है. मंगल पांडेय की खाली हुई सीट पर पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता को विधान परिषद भेजने का फैसला लिया है.

उपेंद्र कुशवाहा की नहीं बनी बात: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय विधायक चुने गए और विधान परिषद में उनके द्वारा खाली की गई सीट पर कई दावेदार थे. सहयोगी दलों की नजर भी विधान परिषद की इस एक सीट पर थी. उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश के लिए यह सीट चाहते थे, लेकिन शर्तों पर समझौता नहीं हुआ. भाजपा ने अपने ही एक कार्यकर्ता को विधान परिषद भेजने का फैसला लिया.

सूर्य कुमार शर्मा जाएंगे विधान परिषद: भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा को विधान परिषद भेजने का फैसला किया है. भूमिहार जाति से आने वाले अरविंद शर्मा अनुभवी नेता हैं. वर्तमान में वह कार्यालय प्रभारी के पद पर तैनात हैं. पार्टी ने इस बार भूमिहार नेता को विधान परिषद भेजने का निर्णय लिया है.

सीएम सम्राट ने दी बधाई: सूर्य कुमार शर्मा के विधान परिषद के लिए उम्मीदवार चुने जाने पर सीएम सम्राट चौधरी ने बधाई दी. सम्राट चौधरी ने कहा कि "आपकी संगठन के प्रति अटूट निष्ठा, समर्पण और वर्षों की सतत मेहनत को मिला यह सम्मान प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणास्रोत है. पूर्ण विश्वास है कि आप जनसेवा, सुशासन और संगठन सशक्तिकरण के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे." इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी.

क्या कहते हैं जानकार: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि भाजपा अपने फैसले से कई बार सबको चौंकाती रही है. इस बार भी भाजपा ने सबको चौंका दिया है. पार्टी के पुराने कार्यकर्ता अरविंद शर्मा को विधान परिषद भेजने का फैसला लिया है. पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वह उपेंद्र कुशवाहा के दबाव में आने को तैयार नहीं है.

"बीजेपी ने संकेत दिया है कि वे किसी के दबाव में आने के लिए तैयार नहीं हैं. बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाने का काम करती रही है. इस बार सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाकर चौंकाने का काम किया है." - डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

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