यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे लखनऊ, दुरुस्त करेंगे संगठन के कील कांटे

बीजेपी के प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की उम्मीद, सभी विभागों और प्रकोष्ठों में होगा परिवर्तन.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 10:37 AM IST

लखनऊ: बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी शुक्रवार की देर रात लखनऊ पहुंचे. रात करीब 11 बजे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. पार्टी के महामंत्री संजय राय उनको एयरपोर्ट लेने गए थे. संजय राय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ पहुंच रहे हैं. वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और संगठन की महत्वपूर्ण बैठकों का हिस्सा रहेंगे. इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय राय और वरिष्ठ नेता नीरज सिंह भी मौजूद रहे.


पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं. जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे. वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे. इसके बाद पंकज चौधरी 21 तारीख को संगठन की पहली कार्यशाला में जरूरी दिशा निर्देश देंगे.

बड़े बदलाव की उम्मीद: बीजेपी के प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है. सभी विभागों और प्रकोष्ठों में परिवर्तन होगा. मोर्चो में भी बदलाव की संभावनाएं हैं. अध्यक्ष 2027 के विधानसभा चुनाव और अपनी नियुक्ति को देखते हुए अनेक परिवर्तन उसी हिसाब से करेंगे. जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने का कश्मकश का दौर है.

बता दें कि पिछले रविवार को पंकज चौधरी लखनऊ में निर्वाचित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए थे. पंकज चौधरी केंद्रीय वित्त मंत्री होने के नाते संसद सत्र में उनका भाग लेना था. इसलिए वे निर्वाचन के तत्काल बाद दिल्ली चले गए थे.


वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अविनाश मिश्रा बताते हैं कि जो भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनता है वह अपने हिसाब से प्रदेश संगठन में बदलाव करता है. पार्टी के सभी मोर्चे, विभागों प्रकोष्ठों में परिवर्तन की आवश्यकता 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर है. पिछले तीन से चार साल में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए पंकज चौधरी परिवर्तन का दौर लेकर आएंगे जो कि अगले एक से दो महीने में नजर आने लगेगा.

पंकज चौधरी पार्टी की अनेक बैठकों में रहेंगे और वर्कशॉप करेंगे. इसमें पुराने पदाधिकारी को नए अवसर दिए जाएंगे और नए लोगों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां से नवाजा जा सकता है. जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें हैं, जिनका काम कमजोर है उनको पदों से हटाया भी जा सकता है.

