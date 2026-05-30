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गुरुग्राम पहुंची भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पर किया हमला

गुरुग्राम दौरे के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में हिस्सा लिया.

Dr Archana Gupta
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 30, 2026 at 5:40 PM IST

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गुरुग्राम: इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यभर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है. इसके तहत शनिवार को गुरुग्राम में दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया. प्रशिक्षण शिविर में जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन, सरकार की नीतियों और जनसंपर्क से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा.

भाजपा एक संगठित और अनुशासित पार्टी हैः कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने शिरकत की. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी एक संगठित और अनुशासित पार्टी है. यही कारण है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें समय के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं."

गुरुग्राम पहुंची भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष (ETV Bharat)
डॉ. अर्चना गुप्ता प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य बतायाः वहीं डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "ऐसे प्रशिक्षण शिविरों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को इस योग्य बनाना है कि वे जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों, विचारधारा और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सही जानकारी पहुंचा सकें. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे."

कांग्रेस में पार्टी हितों के बजाय व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी जाती है: डॉ. अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि "वहां संगठनात्मक अनुशासन की कमी है और पार्टी हितों के बजाय व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी जाती है." इस अवसर पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें-कौन हैं हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता? ऐसे तय किया जिला से प्रदेश अध्यक्ष बनने का सफर

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BJP STATE PRESIDENT ARCHANA GUPTA
गुरुग्राम बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर
DR ARCHANA GUPTA
GURUGRAM BJP TRAINING CAMP

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