गुरुग्राम पहुंची भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पर किया हमला
गुरुग्राम दौरे के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में हिस्सा लिया.
Published : May 30, 2026 at 5:40 PM IST
गुरुग्राम: इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यभर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है. इसके तहत शनिवार को गुरुग्राम में दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया. प्रशिक्षण शिविर में जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन, सरकार की नीतियों और जनसंपर्क से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा.
भाजपा एक संगठित और अनुशासित पार्टी हैः कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने शिरकत की. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी एक संगठित और अनुशासित पार्टी है. यही कारण है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें समय के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं."
कांग्रेस में पार्टी हितों के बजाय व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी जाती है: डॉ. अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि "वहां संगठनात्मक अनुशासन की कमी है और पार्टी हितों के बजाय व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी जाती है." इस अवसर पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.