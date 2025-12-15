ETV Bharat / state

दिल्ली में BJP हेडक्वार्टर पहुंचे नितिन नबीन, अमित शाह और जेपी नड्डा ने किया स्वागत

भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन दिल्ली मुख्यालय पहुंचे हैं. यहां उनका स्वागत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे.

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का दिल्ली में स्वागत
भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का दिल्ली में स्वागत (Source- Delhi BJP)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 15, 2025 at 4:00 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. इसके बाद मंत्री नितिन नबीन आज पटना से दिल्ली पहुंचे. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी वहां मौजूद थे. एयरपोर्ट से नितिन नबीन सीधे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंच गए. जहां वह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करेंगे.

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही बिहार से लेकर दिल्ली तक मे भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है. जेपी नड्डा के बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चा थी, लेकिन भाजपा के इस फैसले से अब चर्चा पर विराम लग गया है. जिम्मेदारी मिलने पर नितिन नबीन ने रविवार को ही कहा था कि नेतृत्व के भरोसा को कायम रखूंगा.

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के दिल्ली आगमन पर स्वागत (Source- Delhi BJP)

वहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हेंडल पर ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के पद की घोषणा के उपरांत प्रथम दिल्ली आगमन पर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ. आपका संगठनात्मक अनुभव, कार्यशैली तथा कार्यकर्ताओं के साथ सतत संवाद संगठन को और अधिक सुदृढ़ एवं अनुशासित दिशा प्रदान करेगा. आपके मार्गदर्शन में संगठनात्मक संरचना एवं कार्यप्रणाली को नई ऊर्जा और प्रभावशीलता प्राप्त होगी.

नितिन नबीन बिहार की राजनीतिक में जाने माने चेहरा हैं. पटना में जन्मे कायस्थ समुदाय से आने वाले नितिन वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं. इनके पिता नबीन किशोर सिन्हा भाजपा के सीनियर नेता रह चुके हैं. पिता के निधन के बाद से राजनीति में सक्रिय हैं. मात्र 45 साल की उम्र में इस मुकाम तक पहुंचने वाले नितिन नबीन 5 बार विधायक रह चुके हैं. नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे युवा नेता बन गए हैं. साथ ही, वह देश की मुख्य राजनीतिक पार्टियों में से भी सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं.

बिहार चुनाव 2025 में पटना के बांकीपुर से भाजपा के टिकट पर 5वीं बार चुनाव जीते हैं. उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी को वोटों के बड़े अंतर से हराया था. नितिन नबीन पहली बार 2006 के उपचुनाव में पटना पश्चिम से जीत दर्ज की थी. इस सीट से इनके पिता नबीन किशोर सिन्हा भी विधायक बने थे. 2006 के बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 में नितिन नबीन विधायक निर्वाचित हुए हैं.

संपादक की पसंद

