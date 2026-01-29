ETV Bharat / state

कोरबा में बीजेपी का नया कार्यालय, अटल स्मृति भवन का सीएम साय करेंगे भूमिपूजन

कोरबा में अटल स्मृति भवन बनने की तैयारियां पूरी कर ली गई है.2 फरवरी को सीएम विष्णुदेव साय भवन का भूमिपूजन करेंगे.

Bhoomi Pujan of Atal Smriti Bhawan
कोरबा में बीजेपी का नया कार्यालय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 8:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा : भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिला कार्यालय के भूमिपूजन समारोह के पहले बीजेपी नेताओं ने मीडिया से संवाद किया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री और बीजेपी जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 2 फरवरी को सीएम विष्णुदेव साय कोरबा आएंगे और रिसदी चौक में प्रस्तावित बीजेपी के जिला कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, बीजेपी जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, विधायक प्रेमचंद पटेल, कोरबा महापौर संजू देवी राजपूत सहित अन्य बीजेपी नेता मौजूद थे.

सर्वसुविधायुक्त कार्यालय का निर्माण

इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने कहा कि “सेवा ही संगठन है” के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए बीजेपी काम करती है. कोरबा जिला संगठन द्वारा एक भव्य, आधुनिक एवं सर्वसुविधायुक्त जिला कार्यालय के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जा रही है.

कोरबा में बीजेपी का नया कार्यालय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले के नवीन बीजेपी जिला कार्यालय का नामकरण “अटल स्मृति भवन” के रूप में किया जाएगा. यह नया जिला कार्यालय लगभग 1 एकड़ 68 डिसमिल भूमि पर शहर के समीप रिसदी में निर्मित किया जाएगा. अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह कार्यालय दूर-दराज से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए संगठनात्मक गतिविधियों, प्रशिक्षण, वैचारिक विमर्श एवं जनसेवा का प्रमुख केंद्र बनेगा- गोपाल मोदी, जिलाध्यक्ष बीजेपी

सीएम विष्णुदेव साय आएंगे कोरबा

मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि कोरबा जिले में बीजेपी के नवीन जिला कार्यालय का 2 फरवरी को भूमि पूजन किया जाएगा. जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, दोनों उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित संगठन के सभी पदाधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे.

निश्चित तौर पर कार्यालय बन जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूती से काम करेगा. कार्यालय का निर्माण भाजपा द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर किया जा रहा है. कहीं पूर्ण हो गया है, कहीं काफी पहले से बन चुका है. हमारे यहां पुराना कार्यालय है-लखनलाल देवांगन, कैबिनेट मंत्री

दो साल में बनकर तैयार होगा कार्यालय

मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि अभी के कार्यालय में पार्किंग की बड़ी समस्या होती है. इस कारण से अन्य स्थान पर कार्यालय बनाने का निर्णय संगठन ने लिया है. एक से डेढ़ वर्ष के भीतर यहां कार्यालय बनकर तैयार हो जाएगा.

सीएम विष्णुदेव साय का दो दिवसीय नारायणपुर दौरा, बस से यात्रा करके पहुंचेंगे गांव, पद्मश्री विभूतियों से करेंगे सार्थक संवाद

प्लास्टिक बोतल में शराब बेचने का विरोध, कैंसर होने की बात पर बोले मंत्री, अनुभव नहीं पहले लूंगा फिर बताऊंगा

धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया चक्काजाम, तय तारीख तक किसानों का धान खरीदने की चेतावनी

TAGGED:

BJP NEW OFFICE
SAI WILL PERFORM BHOOMI PUJAN
अटल स्मृति भवन
बीजेपी का नया कार्यालय
ATAL SMRITI BHAWAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.