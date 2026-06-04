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अमेठी की ब्राह्मण पिच पर भाजपा की प्रतिभा क्या दिखा पाएंगी अपनी प्रतिभा !

मंत्री प्रतिभा शुक्ल को योगी सरकार के निर्देश पर अमेठी का प्रभारी मंत्री बनाया गया. ( ETV Bharat )

अमेठी: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ल को योगी सरकार के निर्देश पर अमेठी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है. प्रतिभा शुक्ला की नियुक्ति को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

ब्राह्मण बाहुल्य माने जाने वाले इस जिले में भाजपा के पास फिलहाल न तो कोई ब्राह्मण विधायक है और न ही सांसद. ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिभा शुक्ला को जिम्मेदारी सौंपे जाने को भाजपा की सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

अब निगाहें इस बात पर हैं कि वह संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाते हुए ब्राह्मण मतदाताओं का विश्वास कितनी हद तक भाजपा के पक्ष में मोड़ पाती हैं.

आगामी विधान सभा चुनाव 2027 के पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को अमेठी का प्रभारी मंत्री बनाया है.

बीजेपी के इस कदम को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है. अभी तक अमेठी में राज्य मंत्री सतीश शर्मा को बीजेपी ने प्रभारी मंत्री बनाया था.

चार विधानसभा वाले अमेठी जिले में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या निर्णायक है. फिलहाल वर्तमान समय में बीजेपी के पास ब्राह्मण विधायक नहीं है. ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में प्रतिभा शुक्ला कितना असर डालेंगी, यह तो समय ही बताएगा.

जिले की चारों विधानसभा सीटों का विवरण

अमेठी जिले में कुल चार विधानसभा सीटें हैं, जिनमें अमेठी, तिलोई, गौरीगंज और जगदीशपुर शामिल है. गौरीगंज सीट से सपा के राकेश प्रताप सिंह और अमेठी सीट पर सपा की महराजी प्रजापति ने जीत दर्ज की थी.

वहीं तिलोई सीट से बीजेपी के मयंकेश्वर श्रम सिंह और जगदीशपुर सुरक्षित सीट से बीजेपी के सुरेश पासी जीत दर्ज किए थे.

आमने-सामने थे बीजेपी और सपा के उम्मीदवार

साल 2022 के विधान सभा चुनाव में सभी चारों सीटों पर बीजेपी और सपा के उम्मीदवार आमने सामने थे. चारों सीटों पर बीजेपी और सपा उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर देखने को मिली थीं.

बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ाई से बाहर थे. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है.