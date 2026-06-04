अमेठी की ब्राह्मण पिच पर भाजपा की प्रतिभा क्या दिखा पाएंगी अपनी प्रतिभा !
अमेठी में BJP ने महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला को प्रभारी मंत्री बनाया है. विधानसभा चुनाव 2027 के लिए ब्राह्मण वोट बैंक निशाने पर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 10:50 AM IST
अमेठी: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ल को योगी सरकार के निर्देश पर अमेठी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है. प्रतिभा शुक्ला की नियुक्ति को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है.
ब्राह्मण बाहुल्य माने जाने वाले इस जिले में भाजपा के पास फिलहाल न तो कोई ब्राह्मण विधायक है और न ही सांसद. ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिभा शुक्ला को जिम्मेदारी सौंपे जाने को भाजपा की सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.
अब निगाहें इस बात पर हैं कि वह संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाते हुए ब्राह्मण मतदाताओं का विश्वास कितनी हद तक भाजपा के पक्ष में मोड़ पाती हैं.
आगामी विधान सभा चुनाव 2027 के पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को अमेठी का प्रभारी मंत्री बनाया है.
बीजेपी के इस कदम को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है. अभी तक अमेठी में राज्य मंत्री सतीश शर्मा को बीजेपी ने प्रभारी मंत्री बनाया था.
चार विधानसभा वाले अमेठी जिले में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या निर्णायक है. फिलहाल वर्तमान समय में बीजेपी के पास ब्राह्मण विधायक नहीं है. ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में प्रतिभा शुक्ला कितना असर डालेंगी, यह तो समय ही बताएगा.
जिले की चारों विधानसभा सीटों का विवरण
अमेठी जिले में कुल चार विधानसभा सीटें हैं, जिनमें अमेठी, तिलोई, गौरीगंज और जगदीशपुर शामिल है. गौरीगंज सीट से सपा के राकेश प्रताप सिंह और अमेठी सीट पर सपा की महराजी प्रजापति ने जीत दर्ज की थी.
वहीं तिलोई सीट से बीजेपी के मयंकेश्वर श्रम सिंह और जगदीशपुर सुरक्षित सीट से बीजेपी के सुरेश पासी जीत दर्ज किए थे.
आमने-सामने थे बीजेपी और सपा के उम्मीदवार
साल 2022 के विधान सभा चुनाव में सभी चारों सीटों पर बीजेपी और सपा के उम्मीदवार आमने सामने थे. चारों सीटों पर बीजेपी और सपा उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर देखने को मिली थीं.
बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ाई से बाहर थे. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है.
कांग्रेस ने बीजेपी से लिया था हार का बदला
वहीं 2024 लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट जीत कर अपने खोये हुए गौरव को वापस लाने में कामयाब रही थी. कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा न बीजेपी की स्मृति ईरानी को लगभग 1.67 लाख वोटों से हराया था.
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से चुनाव लड़ रहीं स्मृति ईरानी को कुल 3,72,032 वोट मिले थे. वहीं कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा को इस चुनाव में 539228 वोट मिले थे.
स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से 1,67,196 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था.
एक नज़र में जातिगत समीकरण
अमेठी लोकसभा सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें, तो यहां सबसे अधिक आबादी ओबीसी वर्ग की है. अमेठी लोकसभा क्षेत्र में करीब 34 फीसदी ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं, जबकि दलित वर्ग के मतदाताओं की तादाद करीब 26 फीसदी है.
अनुमान के मुताबिक यहां करीब 12 फीसदी ब्राह्मण, करीब 8 फीसदी राजपूत मतदाता हैं. यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20 फीसदी है.
प्रतिभा शुक्ला का राजनीतिक करियर
प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर की रनिया विधानसभा से लगातार दूसरी बार जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंची हैं. प्रतिभा शुक्ला 2007 में बीएसपी के टिकट से विधायक चुनी गई थीं. इस समय प्रतिभा शुक्ला उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री है.
ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका निर्णायक
2024 में लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी. बीजेपी 2024 में हुई चूक को आगामी विधान सभा चुनाव में दोहराना नहीं चाहती है. इस बार ब्राह्मण मतदाताओं पर भाजपा की खास नजर है. प्रतिभा शुक्ला को संगठन और सामाजिक संतुलन साधने की जिम्मेदारी बीजेपी ने दिया है. 12 प्रतिशत के आसपास ब्राह्मण मतदाताओं को बीजेपी ने साध लिया, तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते है.