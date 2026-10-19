अजमेर में शाहनवाज बोले-विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत के खिलाफ काम कर रहे कुछ लोग...UCC, CJP और रिजिम चेंज पर कही बड़ी बात
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने UCC को मुस्लिम महिलाओं के हक में बताया. बोले, UCC से उन्हें दिक्कत, जो रखते थे चार निकाह का इरादा.
Published : October 19, 2026 at 6:11 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 7:25 PM IST
अजमेर: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने क्रॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन एवं उनकी मांगों पर सवाल उठाए. शाहनवाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के खिलाफ विदेशी ताकतों के इशारे पर कुछ लोग काम कर रहे हैं. देश में नौजवानों को बहकाया जा रहा है. शाहनवाज सोमवार को सूफी संत हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह आए थे. हुसैन ने कहा, भारत में वोट से रिजिम चेंज होता है. एसआईआर का विरोध कर रहे लोग रिजिम बदलने की बात कर रहे हैं. बांग्लादेश बनाकर रिजिम चेंज नहीं हो सकता.
दरगाह में जताई गहरी आस्था : भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाई और फूल पेश किए. शेख दौलत अली चिश्ती ने हुसैन को जियारत कराई. वहीं शेख रमजान अली ने तबर्रुक भेंट किया. दरगाह में जियारत के बाद शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बातचीत में कहा, अजमेर दरगाह से मेरी गहरी आस्था है. हमेशा जीवन में सफलता इसी चौखट से मिलती रही है.
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चार निकाह का इरादा...इसलिए यूसीसी से दिक्कत: शाहनवाज ने कहा कि भारत के खिलाफ विदेशी ताकतों के इशारे पर कुछ लोग काम कर रहे हैं. युवाओं को भड़काया एवं बहकाया जा रहा है. यहां तक कि समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर भी भड़काया जा रहा है, जबकि यूसीसी देशहित में है. उन्होंने UCC को मुस्लिम महिलाओं के हक में बताया. वे बोले, UCC से उन्हें दिक्कत होगी, जो चार निकाह का इरादा रखते थे.
मोदी को बदनाम करने की साजिश: सीजेपी के प्रदर्शन और उनकी मांगों पर शाहनवाज बोले, ये सब विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं. ऐसे में एक के बाद एक इनकी सभी मांगों को मानना संभव नहीं है. ऐसे में राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने भी भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट कर बदनाम करने की साजिश रची है. शाहनवाज हुसैन ने फिल्म अभिनेता टाइगर श्राफ पर हमले की निंदा की. उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. महाराष्ट्र सरकार किसी भी बदमाश को नहीं छोड़ेगी. एक दिन के दौरे पर अजमेर आए हुसैन ने दरगाह में जियारत के बाद भाजपा नेताओं से मुलाकात की. वे भाजपा नेता धर्मेश जैन के निधन पर उनके परिजनों से मिले.इसके बाद शाहनवाज जयपुर रवाना हो गए.
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यहां वोट से बदलता है रिजिम: शाहनवाज ने कहा, देश 7.8 प्रतिशत जीडीपी के साथ आगे बढ़ रहा है. दुनिया में कई जगह युद्ध चल रहे हैं, लेकिन भारत शांति के साथ आगे बढ़ रहा है. दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं. कई विदेशी ताकतें मोदी को हटाने की साजिशें रच रही है. जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे थे, वे अब रिजिम चेंज करने की बात करने लगे. बांग्लादेश बनाकर रिजिम चेंज नहीं हो सकता. यह भारत है, जहां वोट से रिजिम चेंज होता है. पश्चिम बंगाल एवं बिहार चुनाव में भाजपा जीती. हुसैन ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात और पंजाब का चुनाव भी भाजपा ही जीतेगी. तब ये विरोध करने वाले शांत हो जाएंगे. हुसैन ने कहा कि राजस्थान में सीएम भजनलाल बेहतर काम कर रहे हैं.
राहुल को बताया फुटेजखोर: शाहनवाज ने तंज कसा कि राहुल गांधी को और कितना दबाएं. उत्तर प्रदेश में महज 2 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिली थी. ज्यादा दबा देंगे तो दिल्ली की तरह जीरो हो जाएगी. राहुल के लिए दुआ करते हैं कि उनकी सीटें डबल हो जाए, लेकिन उससे भी उन्हें ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है. दो से चार सीट होगीं. मुझे खतरा जीरो का लग रहा है. कई राज्यों में कांग्रेस जीरो है. राहुल दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहां कांग्रेस की जीरो सीट है. उन्होंने चुटकी ली कि राहुल 200-400 एनएसयूआई के कार्यकर्ता ले आते हैं और ड्रामा करते हुए सड़क पर लेट जाते हैं. उनके साथ प्रियंका गांधी भी लेट जाती है. ऐसा कर फोटो खींचवा लेते हैं. ये लोग फुटेजखोर हैं.
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जेन जी का कोई आंदोलन नहीं : हुसैन ने कहा कि जेन जी को लेकर कोई आंदोलन नहीं है. एक बार परीक्षा को लेकर आंदोलन हुआ था. उसका भी पटाक्षेप हो चुका. इस बार मुंबई में 57 और दिल्ली में 167 लोग ही आए. अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका, सौरभ दास और नेहा बोरा ड्रामा कर रहे हैं. देशभर से लाल झंडा साफ हो गया. हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्विनी यादव, मल्लिकार्जुन खरगे, डीके शिवकुमार को कॉलर पड़कर पीछे कर देते हैं और नेहा बोरा को आगे कर देते हैं.
वैध मतदाता का नहीं कटा नाम : एसआईआर को लेकर विपक्ष के सवालों पर शाहनवाज बोले, एसआईआर अच्छी है. विपक्ष मरे हुए लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में रखना चाहता है. एसआईआर में एक भी वैलिड वोटर का नाम नहीं कटा. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बहुत अच्छे काम किए. उनके कामों के दम पर वहां भाजपा की फिर सरकार बनेगी.
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