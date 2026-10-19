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अजमेर में शाहनवाज बोले-विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत के खिलाफ काम कर रहे कुछ लोग...UCC, CJP और रिजिम चेंज पर कही बड़ी बात

अजमेर दरगाह में जियारत करते शाहनवाज ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने क्रॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन एवं उनकी मांगों पर सवाल उठाए. शाहनवाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के खिलाफ विदेशी ताकतों के इशारे पर कुछ लोग काम कर रहे हैं. देश में नौजवानों को बहकाया जा रहा है. शाहनवाज सोमवार को सूफी संत हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह आए थे. हुसैन ने कहा, भारत में वोट से रिजिम चेंज होता है. एसआईआर का विरोध कर रहे लोग रिजिम बदलने की बात कर रहे हैं. बांग्लादेश बनाकर रिजिम चेंज नहीं हो सकता.