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भाजपा का कांग्रेस पर जुबानी हमला; सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले- "मेहनत करते नहीं..., वोट चोरी का आरोप लगाते हैं"

मेरठ : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तीखा जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि हम बंगाल में 25 दिन तक रहेंगे और वह रहे.

उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्ष से आज तक प्रधानमंत्री ने 25 घंटे भी छुट्टी नहीं ली है, जबकि यहां ऐसे भी लोग हैं जो हर 25 हफ्ते में छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं और उसके बाद आकर मन लगाकर कोई कर्म भी नहीं करते हैं. और कर्म योगी प्रधानमंत्री के ऊपर अनर्गल, निरर्थक आरोप भी लगाते हैं.

उन्होंने कहा कि आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, 144 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के केंद्र बिंदु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं. उन्होंने इन 25 वर्षों में आयु का क्षण-क्षण मां भारती के प्रति सेवा के प्रण के साथ गुजारा है. आज उन्होंने एक संकल्प दिया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से लेकर, रिसर्च इनोवेशन में ले जाने से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर सभी का हब बनाएंगे.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेहनत कोई करता नहीं. उन्होंने पूछा कि यह बताइये बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, केरल का चुनाव कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें 10 दिन भी रहे हों. उन्होंने आरोप लगाया कि मेहनत करते नहीं हैं और वोट चोरी का आरोप लगाते हैं.



उन्होंने कहा कि आज उन्होंने पायलट का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि दो प्रकार के पायलट होते हैं. एक पायलट जो दूसरे पायलट के ऊपर कुल्हाड़ी से आघात करके प्लेन को क्रैश कराना चाहता है. और देश में एक पायलट वह हैं जो चाहते हैं कि आघात करके देश समाज को टुकड़ों-टुकड़ों में बांटकर उसे क्रैश कराया जाए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उस पायलट की तरह हैं जो अपने ऊपर आघात सहकर भी हनुमान चालीसा का जाप करते हुए उस प्लेन को सही दिशा में ले जाने के लिए जा रहे हैं.

मेरठ में कार्यक्रम का आयोजन (Photo credit: ETV Bharat)



उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संपूर्ण भारतीयों को एक मूलमंत्र दिया है "वी विल डू इट". यानी हम यह करेंगे और तमाम आपदाओं-विपदाओं के बाद भी हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे. तो मैं प्रधानमंत्री के लिये दो पंक्तियां कहीं. उन्होंने कहा कि कल की प्रदर्शन में दो-तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट थीं कि चुनाव आयोग ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें साफ हुआ कि मिलने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं थी. चार बजे पुलिस अधिकारियों के माध्यम से यह पता चला कि मिलना चाहते हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मिलने को भी तैयार था, लेकिन उनका यह कहना कि 240 सांसदों के साथ मिलेंगे. जिस पर चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वह अपना अधिकारी भेज देंगे, उनसे मिलने को तैयार नहीं थे.

उन्होंने कहा कि वह कह रहे हैं कि वह 300 सांसदों के सामने एनएक्सी में आयें, जबकि संविधान के अनुसार चुनाव आयुक्त को संसद के पटल पर भी नहीं बुलाया जा सकता है. वह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के पटल पर आ जाएं. उन्होंने आरोप लगाया कि कितना बड़ा झूठ बोला उन्होंने कि 300 सांसद थे.

उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ 318 लोकसभा के सांसद हैं, जबकि 152 राज्यसभा के ऐसे में ये संख्या 370 हो जाती है, ऐसे में तो 300 सांसद बचते ही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि हम बंगाल में 25 दिन तक रहेंगे और वह रहे. लेकिन, राहुल गांधी जब से राजनीति में आएं हैं वह बताएं, एक चुनाव बताएं जिसमें वह 25 दिन रहे हों, एक चुनाव बताएं जिसमें वह 15 दिन रहे हों.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेहनत कोई करता नहीं. उन्होंने पूछा कि यह बताइये बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, केरल का चुनाव कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें 10 दिन भी रहे हों. उन्होंने आरोप लगाया कि आप मेहनत करते नहीं हो, काम चोरी करते हो और वोट चोरी का आरोप लगाते हो.





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