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'विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं कांग्रेस, मुस्लिम लीग और माओवादी सोच हावी, हिमाचल में भी 2 धड़ों में बंटी पार्टी'

राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि, आज कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर, अपनी मूल विचारधारा से भटकी पार्टी.

BJP National Spokesperson MP Sudhanshu Trivedi
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 12:44 PM IST

5 Min Read
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धर्मशाला: केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर जनता के समक्ष सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यासभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला पहुंचे. धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इन वर्षों को सेवा, सुशासन, और जनकल्याण का स्वर्णिम काल बताया. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए.

'कांग्रेस पर मुस्लिम लीग और माओवादी सोच का प्रभाव हावी'

राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुंधाशु त्रिवेदी ने कहा कि, "आज कांग्रेस विपक्ष में नहीं है. कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब वह विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं बची है. आज कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है. राहुल गांधी आरोप लगाना छोड़ें, काम करके दिखाएं. कांग्रेस के अपने ही नेताओं, सांसदों, और विधायकों पर से न तो विश्वास रहा है और न ही नियंत्रण. कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है और अब मुस्लिम लीग और माओवादी सोच का प्रभाव उस पर हावी हो गया है. कांग्रेस ने असम की 99 सीटों में से 19 पर जीत हासिल की, जिनमें जीतने वाले 18 मुस्लिम उम्मीदवार हैं. वहीं, बंगाल में 292 सीटों में से केवल दो सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, वहां भी जीतने वाले दोनों ही मुस्लिम हैं."

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी (ETV Bharat)

हिमाचल के लिए रेलवे बजट में रिकॉर्ड वृद्धि

सुधांशु त्रिवेदी ने हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को बर्बाद करने का आरोप लगाया. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे के विकास और विस्तार के लिए 2,911 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है. यह कदम राज्य में रेल सुविधाओं को आधुनिक बनाने और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है. मानसून में क्षतिग्रस्त होने के बाद इस ऐतिहासिक कांगड़ा रेलवे लाइन की बहाली और आधुनिकीकरण का काम पूरा कर लिया गया है. मानसून में क्षतिग्रस्त होने के बाद पठानकोट-जोगिंदरनगर रेललाइन की बहाली और आधुनिकीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि इस लाइन के गेज परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण भी पूरा हो गया है. हिमाचल को मिला यह रेल बजट पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में लगभग 27 गुना अधिक है, जिससे राज्य की रेल कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी.

हिमाचल सरकार पर बरसे भाजपा राज्यसभा सांसद (ETV Bharat)

हिमाचल सरकार पर भी बोला हमला

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि, आज कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है और वह अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है. भाजपा नेता ने हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर प्रदेश को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बंट गई है, एक धड़ा सीएम साहब का और दूसरा राजा साहब का है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है. कांग्रेस अपने नेताओं, सांसदों और विधायकों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने में भी असफल रही है. उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल के चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए.

'PM मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक बदलाव'

सुधांशु त्रेवदी ने कहा कि, "पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं. भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जनता ने उन्हें सराहा है. इन 12 वर्षों का कार्यकाल देश की समृद्धि, सुरक्षा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव को समर्पित रहा. देश ने पहली बार गरीब कल्याण और अभूतपूर्व विकास को समांतर रूप से चरितार्थ होते देखा है. चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना हो या देशभर में 90 से अधिक एयरपोर्ट और 140 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें शुरू करनी हो, चाहे 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर देने हों या 1.45 लाख किलोमीटर सड़कें और 3000 किलोमीटर आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाने हों. चाहे 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 करोड़ से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन देने हों."

हिमाचल के वीरों का सम्मान

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखकर देश के वीर सैनिकों को सम्मान दिया. इनमें हिमाचल प्रदेश के चार वीरों को भी विशेष सम्मान मिला. देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर 'सोमनाथ द्वीप' नाम दिया गया. कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के नायक उन्हें विक्रम बत्रा द्वीप नाम मिला. सूबेदार मेजर संजय कुमार कारगिल युद्ध के जांबाज इनके नाम पर संजय द्वीप रखा गया और सूबेदार मेजर बाना सिंह सियाचिन के हीरो इन्हें बाना द्वीप नाम दिया गया.

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