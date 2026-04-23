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भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जयपुर दौरा: एयरपोर्ट से भाजपा मुख्यालय तक रोड शो, 2000 बाइक सवार करेंगे एस्कॉर्ट

नितिन नबीन अपने इस दौरे के दौरान बीजेपी के प्रदेश के 7 नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे.

Madan Rathore addressing the press conference
प्रेस वार्ता को संबोधित करते मदन राठौड़ (Courtesy - Rajasthan BJP)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 7:29 PM IST

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जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 27 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जयपुर आ रहे नितिन नबीन के इस दौरे को प्रदेश भाजपा यादगार और भव्य बनाने में जुटी हुई है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. अब तक प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार नबीन का 10 किलोमीटर में 10 जगह अभिनंदन होगा. वे एयरपोर्ट से भाजपा मुख्यालय तक ओपन जीप में रोड शो करेंगे. इस दौरान युवा मोर्चा की ओर से 2000 बाइक सवार करेंगे एस्कॉर्ट करेंगे. इसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जगह–जगह स्वागत होगा. बुलडोजर से पुष्प वर्षा होगी. वहीं पूरा मार्ग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगा. नितिन नबीन अपने 6 घंटे के जयपुर कार्यक्रम के दौरान प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी के साथ बैठक कर राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे.

7 नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन: नितिन नबीन के 27 अप्रैल को होने वाले राजस्थान दौरे को लेकर तैयारियां को लेकर गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी मुख्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मदन राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका राजस्थान का पहला दौरा होगा. इस दौरे के दौरान नितिन नवीन प्रदेश के 7 नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे. वहीं जालोर भाजपा कार्यालय का शिलान्यास भी करेंगे. इसके साथ ही कई अन्य जिला कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले टोंक जाएंगे, जहां वे भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और आमजन व कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से भाजपा प्रदेश कार्यालय जाएंगे. इस पूरे मार्ग में जगह-जगह उनका स्वागत किया जाएगा. इस दौरान ओपन जीप में रोड शो की भी तैयारी की जा रही है.

राठौड़ बोले कार्यकर्ताओं में उत्साह, देखें वीडियो (Courtesy - Rajasthan BJP)

पढ़ें: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राजस्थान दौरा 27 ​अप्रैल को, टोंक में बूथ सम्मेलन में लेंगे भाग

10 प्रमुख स्वागत प्वाइंट इस प्रकार रहेंगे:

  • एयरपोर्ट से शुरुआत करते हुए सबसे पहले बगरू, सांगानेर और चाकसू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे
  • इसके बाद पत्रिका गेट पर फुलेरा और दूदू विधानसभा क्षेत्र के लोग अभिनंदन करेंगे
  • WTP के पास मालवीय नगर और आदर्श नगर क्षेत्र की ओर से स्वागत होगा
  • शिक्षा संकुल पर जमवारामगढ़ और आमेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे
  • कनोडिया कॉलेज पर विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे
  • जेडीए सर्किल पर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे
  • रामबाग सर्किल पर हवा महल और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र की ओर से स्वागत कार्यक्रम होगा
  • अंबेडकर सर्किल पर सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की ओर से स्वागत किया जाएगा
  • इसके बाद होलीडे इन 22 गोदाम पर एससी-एसटी और ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता अभिनंदन करेंगे
  • अंतिम पड़ाव पर राजमहल चौराहा पर महिला मोर्चा की ओर से महिला बैंड स्वागत करेगा.

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दुल्हन की तरह सजाया जा रहा कार्यालय: राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो के दौरान पूरे मार्ग में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी. जगह-जगह हाथी, घोड़े, फूल वर्षा और पारंपरिक स्वागत की तैयारियां की गई हैं. विभिन्न स्थानों पर लोक कलाकार राजस्थानी नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपन जीप में जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे और उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 2000 से अधिक बाइक सवार कार्यकर्ता चलेंगे, जिससे पूरा मार्ग एक विशाल रोड शो में बदल जाएगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बीच भाजपा मुख्यालय पर रंग–रोगन का काम जारी है. पार्टी कार्यालय को दुल्हन की सजाया जायेगा. पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पोस्टर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं.

Madan Rathore meeting with officials
पदाधिकारियों के साथ बैठक करते मदन राठौड़ (Courtesy - Rajasthan BJP)

संगठनात्मक बैठकें भी होंगी: जयपुर पहुंचने के बाद नितिन नबीन प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक भी करेंगे. इसमें प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा और प्रकोष्ठों के संयोजक शामिल होंगे. वे भाजपा कोर कमेटी की बैठक लेकर संगठन विस्तार और आगामी रणनीति पर मार्गदर्शन देंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले प्रदेश पदाधिकारियों के परिचय चर्चा करेंगे. इसके बाद पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति के लिए कोर कमेटी के साथ बैठक लेंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कोर कमेटी शामिल सभी सदस्य मौजूद रहेंगे, कुछ पदाधिकारी अन्य राज्य में चुनाव में व्यवस्था के कारन मौजूद नहीं रहेंगे. कोर कमेटी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, भागीरथ चौधरी, सतीश पूनिया, कनकमल कटारा, राजेन्द्र गहलोत, दीया कुमारी, डॉ प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल पदेन कोर सदस्य के टूर पर शामिल होंगे.

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