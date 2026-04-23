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भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जयपुर दौरा: एयरपोर्ट से भाजपा मुख्यालय तक रोड शो, 2000 बाइक सवार करेंगे एस्कॉर्ट

प्रेस वार्ता को संबोधित करते मदन राठौड़ ( Courtesy - Rajasthan BJP )

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 27 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जयपुर आ रहे नितिन नबीन के इस दौरे को प्रदेश भाजपा यादगार और भव्य बनाने में जुटी हुई है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. अब तक प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार नबीन का 10 किलोमीटर में 10 जगह अभिनंदन होगा. वे एयरपोर्ट से भाजपा मुख्यालय तक ओपन जीप में रोड शो करेंगे. इस दौरान युवा मोर्चा की ओर से 2000 बाइक सवार करेंगे एस्कॉर्ट करेंगे. इसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जगह–जगह स्वागत होगा. बुलडोजर से पुष्प वर्षा होगी. वहीं पूरा मार्ग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगा. नितिन नबीन अपने 6 घंटे के जयपुर कार्यक्रम के दौरान प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी के साथ बैठक कर राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे. 7 नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन: नितिन नबीन के 27 अप्रैल को होने वाले राजस्थान दौरे को लेकर तैयारियां को लेकर गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी मुख्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मदन राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका राजस्थान का पहला दौरा होगा. इस दौरे के दौरान नितिन नवीन प्रदेश के 7 नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे. वहीं जालोर भाजपा कार्यालय का शिलान्यास भी करेंगे. इसके साथ ही कई अन्य जिला कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले टोंक जाएंगे, जहां वे भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और आमजन व कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से भाजपा प्रदेश कार्यालय जाएंगे. इस पूरे मार्ग में जगह-जगह उनका स्वागत किया जाएगा. इस दौरान ओपन जीप में रोड शो की भी तैयारी की जा रही है. राठौड़ बोले कार्यकर्ताओं में उत्साह, देखें वीडियो (Courtesy - Rajasthan BJP) पढ़ें: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राजस्थान दौरा 27 ​अप्रैल को, टोंक में बूथ सम्मेलन में लेंगे भाग