तीरथ सिंह रावत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में शामिल, बनाये गये उपाध्यक्ष
नितिन नवीन की नई टीम में राम माधव, वसुंधरा राजे और तीरथ सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 17, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 3:46 PM IST
देहरादून: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है. नितिन नवीन की टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री बनाये गये हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत को जगह दी गई है. तीरथ सिंह रावत को नितिन नवीन की टीम में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. उनके साथ ही राम माधव और वसुंधरा राजे को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है.इसके अलावा बैजयंत जय पांडा, डी पुरदेश्वरी, रेखा वर्मा, भारती प्रवीण पंवार , मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम नागराज को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है.
बता दें तीरथ सिंह इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. अब तीरथ सिंह रावत को जेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है.
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं अन्य दायित्वों पर नियुक्त किया जा रहा है। (1/2) pic.twitter.com/tcTJsJG0dc— BJP (@BJP4India) August 17, 2026
तीरथ सिंह रावत को जानिये