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टपकेश्वर महादेव के दर्शन कर कार्यकर्ता के घर नाश्ता करेंगे नितिन नवीन, जानिए मेन्यू और तैयारी

उनके स्वागत से लेकर उन्हें क्या-क्या पकवान परोसे जाएंगे, इसकी सारी तैयारियां जोरों पर चल रही है. इतना ही नहीं घर में आने वाले इतने बड़े मेहमान की सूचना मिलने के बाद से ही परिवार खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा है. घर में साफ सफाई के अलावा 30 मई को सुबह के लिए हर एक मिनट की तैयारी हो चुकी है.

अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष: टपकेश्वर के पास मौजूद बीजेपी के इस छोटे से कार्यकर्ता के घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन और उनके नाश्ते को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है. किशोर कुमार के घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नाश्ते का मेन्यू तैयार हो चुका है.

इसके बाद परसों यानी 30 मई की सुबह 7:30 बजे पहले टपकेश्वर महादेव में दर्शन करेंगे. इसके बाद नजदीक में ही मौजूद टपकेश्वर बूथ संख्या 141 में बूथ अध्यक्ष किशोर कुमार के घर पर नाश्ता करेंगे. ऐसे में नितिन नवीन के कार्यकर्ता के घर पर आने और नाश्ता करने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इसी कड़ी में ईटीवी भारत ने भी तैयारियों का जायजा लिया और जाना कि उन्हें क्या-क्या परोसे जाएंगे.

देहरादून: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. जिसके तहत वे देहरादून में बलबीर रोड़ स्थित प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेंगे, जो एक घंटे तक चलेगी. इसके बाद वे उत्तराखंड मंत्रिमंडल के साथ बैठक लेंगे. फिर कल वे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और कई बैठकों में भाग लेंगे.

देहरादून में बीजेपी के एक छोटे कार्यकर्ता व बूथ अध्यक्ष के घर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस नाश्ते के कार्यक्रम को लेकर किशोर कुमार बेहद खुश हैं, वो ऑर्डिनेंस से रिटायर्ड हैं. वो उन्होंने साल 2017 में अपनी रिलेटिव सारिका खत्री, जो कि अब मंडल उपाध्याय हैं, उनके माध्यम से बीजेपी पार्टी में शामिल हुए. साल 2022 में वो बूथ अध्यक्ष बने.

"सोमवार को जब मुझे मालूम हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मेरे घर पर आ रहे हैं, तो बेहद खुशी हुई. जिसकी जानकारी मैंने अपने परिवार के लोगों को दी. जिसके बाद सभी बेहद खुश हैं. घर पर इस स्पेशल मेहमान के गर्मजोशी के साथ स्वागत की तैयारी हो रही है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के बाद उनके नाश्ते की पूरी जिम्मेदारी मेरी धर्मपत्नी कविता, बेटी श्वेता और पारिवारिक संबंधी सारिका की है."- किशोर कुमार, बीजेपी कार्यकर्ता व टपकेश्वर बूथ अध्यक्ष

दही-चावल के टीके से स्वागत, नाश्ते में पहाड़ी व्यंजन: बीजेपी के टपकेश्वर बूथ अध्यक्ष किशोर कुमार ने बताया की 30 मई की सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत अपने नेपाली कल्चर दही और चावल के टीके के साथ होगा और खादा ओढ़ाया जाएगा. वहीं, उनकी बेटी श्वेता ने नितिन नवीन के नाश्ते के मेन्यू के बारे में बताया.

नितिन नवीन के स्वागत की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)

बीजेपी बूथ अध्यक्ष किशोर की बेटी श्वेता ने बताया कि वो बेहद खुश हैं और ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव के दर्शन करेंगे और फिर नाश्ता आकर हमारे घर पर करेंगे. उन्होंने बताया कि उन्होंने नाश्ते को लेकर मेन्यू भी डिसाइड कर लिया है, जिसे वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन परोसेंगे.

"नाश्ते में रायते में जायके के लिए पहाड़ी लून (नमक) का इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा परांठे बनाए जाएंगे. जिसमें पनीर, प्याज और आलू के परांठे बनाए जाएंगे. इसके अलावा बेहद खास तरीके से तिल आलू और प्याज से तैयार की जाने वाली नेपाली चटनी व नेपाली सेल रोटी भी नाश्ते में राष्ट्रीय अध्यक्ष को सर्व करेंगे. इसके अलावा ग्रीन टी, जूस और फ्रूट चार्ट का भी विकल्प रखा गया है. उत्तराखंड की विशेष पहचान झंगोरे की खीर आखिर में स्वीट डिश के लिए रखी गई है."- श्वेता, किशोर कुमार की बेटी

इस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बूथ अध्यक्ष किशोर कुमार के घर नाश्ते में पहाड़ के साथ नेपाल का भी पूरा फ्लेवर देखने को मिलेगा. क्योंकि, उनके इलाके में एक बड़ा तबका गोरखा समाज का भी है. लिहाजा, तैयारियां जोरों शोर से चल रही है. उनके स्वागत में कोई कोर कसर न रह जाए.

इतने बड़े मेहमान के आने की खबर से लगा झटका: वहीं, श्वेता की माता और किशोर की पत्नी कविता, जो उनके घर की मुख्य गृहणी हैं, उन्होंने बताया कि उनके घर पहली बार कोई इतना बड़ा और कोई खास मेहमान आ रहा है. उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो सबसे पहले तो उन्हें बड़ा झटका लगा, तो वहीं अब वो बेहद खुश हैं.

नितिन नवीन को परोसा जाएगा खास पहाड़ी और नेपाली व्यंजन (फोटो- ETV Bharat)

"हम घर की सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर हर प्रकार की तैयारी अपने स्तर पर कर रहे हैं. किसी ने हमें ना तो कोई ब्रीफ दिया, न ही कोई मेन्यू बताया है. हम लोग अपने हिसाब से जो अपने घर में सामान्य दिनों में एक मेहमान के लिए तैयारी करते हैं, वही कर रहे हैं. मैं बहुत भाग्यशाली हूं, कि मेरे घर पर कोई इतना बड़ा मेहमान आ रहा है."- कविता, किशोर कुमार की पत्नी

आसपास के कार्यकर्ताओं में जोश: बूथ अध्यक्ष किशोर कुमार को पार्टी ज्वॉइन करवाने वाली सारिका खत्री, जो कि आज मंडल उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने बताया कि किशोर दा का पार्टी के प्रति बेहद लगाव और समर्पण है. ये इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद सौभाग्यपूर्ण और खुशी की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बूथ में आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि राष्टीय अध्यक्ष ये दौरा कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, ये बूथ जिस मंडल में है, उसका नाम दुर्गापाल मंडल है. इस मंडल के अध्यक्ष राजीव गुरुंग ने बताया कि ये उनके लिए बड़े हर्ष का विषय है कि पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून आ रहे हैं. उसमें भी वो टपकेश्वर महादेव में आशीर्वाद लेने आ रहे हैं. उसके बाद जो ऊपर से दिशा निर्देश मिले हुए हैं कि निकटतम बूथ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नाश्ता करेंगे, तो सभी निकटतम बूथों की जानकारी आगे भेजी गई थी. उनमें से किशोर जी का बूथ नंबर 141 का चयन हुआ है. इसके बाद उनका यही नजदीक में एक अन्य बूथ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ की बैठक लेंगे.

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