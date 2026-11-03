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नितिन नवीन का गोरखपुर दौरा: पदयात्रा से लेकर संगठन समीक्षा तक, यह है पूरा शेड्यूल

नितिन नवीन 4 नवंबर से दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 और 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के दो दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर रहेंगे. इस दौरान वह पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही आगामी चुनावी रणनीति और संगठन की मजबूती को लेकर वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

क्या है पूरा शेड्यूल: प्रदेश भाजपा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, नितिन नवीन 4 नवंबर को दोपहर 12 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे. वह पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के नेतृत्व करेंगे. इस पदयात्रा का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा. इसके बाद वह गोरखपुर स्थित भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होंगे. शाम को क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे.