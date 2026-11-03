नितिन नवीन का गोरखपुर दौरा: पदयात्रा से लेकर संगठन समीक्षा तक, यह है पूरा शेड्यूल
दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:15 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 और 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के दो दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर रहेंगे. इस दौरान वह पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही आगामी चुनावी रणनीति और संगठन की मजबूती को लेकर वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.
क्या है पूरा शेड्यूल: प्रदेश भाजपा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, नितिन नवीन 4 नवंबर को दोपहर 12 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे. वह पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के नेतृत्व करेंगे. इस पदयात्रा का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा. इसके बाद वह गोरखपुर स्थित भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होंगे. शाम को क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे.
मैराथन मीटिंग का प्लान: प्रवास के दूसरे दिन 5 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह आठ बजे बाबा गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे. यहां दर्शन-पूजन करेंगे.इसके बाद वह तारामंडल स्थित पंचजन्य भवन पहुंचेंगे, जहां पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे. बैठक में प्रदेश के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी चुनावी रणनीति, पार्टी के विस्तार और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी चर्चा होगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा उत्तर प्रदेश में संगठन को और मजबूत करने तथा आगामी राजनीतिक चुनौतियों की तैयारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
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