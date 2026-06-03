भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 6 जून को दो दिवसीय झारखंड दौरा, स्वागत की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 6 जून को दो दिवासीय दौरे पर झारखंड पहुंच रहे हैं. उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है.
Published : June 3, 2026 at 7:06 PM IST
रांची: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आगामी दो दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई है. 6 जून को शुरू हो रहे इस दौरे को सफल बनाने के लिए बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई.
बैठक में बनी रणनीति, नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की और विभिन्न जिम्मेदारियां बांटी. बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे.
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद संभालने के बाद यह उनका पहला झारखंड दौरा है. पेट्रोल-डीजल की वैश्विक मंदी के कारण कार्यक्रम को संक्षिप्त रखा जा रहा है, फिर भी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है.
नितिन नबीन का कार्यक्रम
6 जून (पहला दिन)
- पूर्वाह्न 11:30 बजे सेवा विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे.
- एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत.
- एयरपोर्ट के समीप वृक्षारोपण कार्यक्रम.
- भारत रत्न स्व. कर्पूरी ठाकुर, धरती आबा बिरसा मुंडा और स्व. कैलाशपति मिश्र की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण.
- भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच.
- प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे.
दूसरे दिन 7 जून को रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा-अर्चना.
कार्यकर्ताओं में जोश
हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और उनका भव्य स्वागत करने की पूरी तैयारी है. प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि बैठक में दौरे की बिंदुवार तैयारियों का खाका खींचा गया. उन्होंने कहा कि नितिन नबीन का रांची से गहरा और आत्मीय संबंध है. उनका जन्म और उच्च शिक्षा रांची से जुड़ी हुई है, इसलिए झारखंड उनके लिए नई जगह नहीं है.
संगठन को मिलेगी नई ताकत
अमर बाउरी ने आगे कहा कि यह दौरा पार्टी संगठन को नई ऊर्जा देगा. कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम जनता भी इस दौरे को लेकर उत्साहित नजर आ रही है. संगठनात्मक बैठकों के अलावा गैर-राजनीतिक कार्यक्रमों में भी उनकी भागीदारी रहेगी. इस दौरे को सफल बनाने के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है और कार्यकर्ता स्तर पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं.
ये भी पढ़ें:
झारखंड आएंगे BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर होगी खास नजर
राज्यसभा चुनावः झारखंड में INDI गठबंधन की एकता की होगी अग्निपरीक्षा, क्या बरकरार रहेगा ‘महागठबंधन’ का गणित?