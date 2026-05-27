देहरादून में रोड शो नहीं करेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, बूथ कार्यकर्ता के घर करेंगे भोजन
उत्तराखंड दौरे के दौरान देहरादून में बूथ कार्यकर्ता के घर भोजन करेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, ईंधन बचाने के लिए रोड शो नहीं होगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 27, 2026 at 12:05 PM IST
देहरादून: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आगामी उत्तराखंड दौरे को लेकर संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है. पार्टी इसे पूरी तरह कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के संगठन को समर्पित दौरा बता रही है. खास बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून के गढ़ी कैंट इलाके में एक बूथ कार्यकर्ता के घर भोजन करेंगे. वहीं ईंधन बचत और सादगी का संदेश देने के लिए बड़े रोड शो के बजाय सड़क किनारे स्वागत कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है.
देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर लगातार बैठकें हुईं. प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संगठन पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, प्रभारियों, मीडिया और सोशल मीडिया टीम के साथ समन्वय बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि, भाजपा की ताकत उसका बूथ स्तर का संगठन है. पार्टी बूथ को अपनी सबसे पहली और सबसे मजबूत इकाई मानती है और इसी सोच के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा तय किया गया है. उन्होंने कहा कि, राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, उनके घर जाएंगे, उनके साथ समय बिताएंगे और संगठन को लेकर फीडबैक भी लेंगे.
भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है, जितनी बड़े पदाधिकारियों को. यही वजह है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार बूथ स्तर तक पहुंचने का प्रयास करता है. राष्ट्रीय अध्यक्ष का गढ़ी कैंट में एक कार्यकर्ता के घर भोजन करना भी इसी परंपरा का हिस्सा है. इससे कार्यकर्ताओं में सम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं.
-महेंद्र भट्ट, अध्यक्ष, उत्तराखंड भाजपा-
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि, दौरे का मुख्य फोकस संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद रहेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव जीतने की राजनीति नहीं करती, बल्कि संगठन के अंतिम छोर पर खड़े कार्यकर्ता को भी नेतृत्व से जोड़ने का काम करती है. पार्टी 'अंत्योदय' की सोच के साथ आगे बढ़ती है, जिसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच बनाना, सबसे अहम माना जाता है.
दौरे को लेकर भाजपा संगठन इस बार सादगी और अनुशासन पर भी विशेष जोर दे रहा है. पार्टी नेताओं के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में पारंपरिक बड़े रोड शो नहीं होंगे. इसके पीछे एक कारण ईंधन बचत और ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित न करना भी बताया जा रहा है. पार्टी अब जगह-जगह सड़क किनारे स्वागत कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है. जहां कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे, लेकिन लंबा वाहन काफिला और रोड शो जैसी गतिविधियों से बचा जाएगा.
भाजपा नेताओं का कहना है कि, इससे आम लोगों को भी परेशानी नहीं होगी और संगठन का संदेश भी सीधे कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा. पार्टी इसे दिखावे की राजनीति से अलग कार्यकर्ता आधारित कार्यक्रम के रूप में पेश करना चाहती है. संगठन का मानना है कि जब शीर्ष नेतृत्व सीधे बूथ स्तर तक पहुंचता है तो उसका असर आने वाले चुनावों में भी दिखाई देता है.
भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इसलिए बन पाई, क्योंकि यहां कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा जाता है. चुनाव में जीत और हार अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता का मनोबल बनाए रखना और उसकी बात को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना भाजपा की कार्यशैली का अहम हिस्सा है. भाजपा संगठन को उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा प्रदेश के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेगा. साथ ही आगामी चुनावों को देखते हुए बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने में भी यह दौरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
-महेंद्र भट्ट, अध्यक्ष, उत्तराखंड भाजपा-
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