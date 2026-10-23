भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज पहुंचेंगे रांची, प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में होंगे शामिल
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज रांची पहुंचेंगे. उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
Published : October 23, 2026 at 7:03 AM IST
रांची: अपने तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज रांची पहुंचेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है. रांची के विभिन्न जगहों को भाजपा के झंडे, बैनर और पताकाओं से सजाया गया है.
गौरतलब हो कि 24 अक्टूबर से रांची में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक है. इस बैठक के उद्घाटन सत्र में भाजपा अध्यक्ष शामिल होंगे. नितिन नबीन 23 अक्टूबर की शाम को रांची पहुंचेंगे. फिर 24 अक्टूबर को सुकुरहुतू स्थित बैंक्वेट हॉल में आयोजित भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित करेंगे. इस बैठक में पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच पहुंचाने पर चर्चा करेगी, वहीं झारखंड की वर्तमान सरकार की विफलताओं को भी जनता के बीच ले जाने की रणनीति बनाई जाएगी.
इधर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी रहा. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई. जिसमें जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे और स्वागत की तैयारियों की समीक्षा की गई.
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय एवं राकेश प्रसाद, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्र, अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह, प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, अमित सिंह, अमरदीप यादव, मनीर उरांव सहित कई नेता मौजूद रहे.
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