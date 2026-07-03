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चुनाव की आहट: लखनऊ आ रहे BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, पदाधिकारियों संग ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 4 और 5 जुलाई को दो दिन के संगठनात्मक दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं.इस दौरान वे पार्टी के अलग-अलग स्तर के पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगे.इन बैठकों में संगठन की आगे की कार्ययोजना, आने वाले कार्यक्रमों और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा पहले तीनों चार जुलाई को होना था जो अब चारों 5 जुलाई को होगा.



प्रवास के दौरान नितिन नबीन प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सांसद और विधायकों से बात करेंगे.साथ ही वे अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और संगठन से जुड़े मुद्दों पर मार्गदर्शन देंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय में तैयारी बैठकें कीं. इन बैठकों में कार्यक्रमों से जुड़े पदाधिकारियों के साथ सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया.



पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश दौरा संगठन के लिए बहुत अहम और प्रेरणा देने वाला है.उत्तर प्रदेश भाजपा का सबसे बड़ा संगठनात्मक राज्य है. यहां का हर कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम और संगठन सर्वोपरि की भावना से काम करता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन संगठन को और मजबूत करेगा और चुनावी तैयारियों को रफ्तार देगा.



चौधरी के अनुसार, नितिन नबीन बूथ सशक्तीकरण, सेवा कार्यों के विस्तार, जनसंपर्क अभियान और शक्ति केंद्रों की सक्रियता पर जरूरी निर्देश देंगे. उन्होंने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.कार्यकर्ताओं में स्वागत को लेकर खासा उत्साह है.यह दौरा संगठन के लिए सफल रहेगा और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा देगा.



प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि सभी बैठकों की रूपरेखा तय कर दी गई है.हर कार्यक्रम अनुशासित और समय पर होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन विस्तार, बूथ सशक्तीकरण, सेवा, संपर्क और समन्वय जैसे विषयों पर बात करेंगे. उन्होंने सभी पदाधिकारियों से कहा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों को कार्ययोजना की तरह अपनाएं और पूरी निष्ठा से काम करें.



धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह प्रवास उत्तर प्रदेश संगठन को नई दिशा और नई गति देगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा सभी के लिए प्रेरक साबित होगा. इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में हुई बैठकों में प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर, नीरज सिंह, कामेश्वर सिंह, शंकर गिरि, देवेश कोरी शामिल हुए.प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह, संजय राय, गीता शाक्य, शंकर लोधी, उपेन्द्र रावत भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश मंत्री शिव भूषण सिंह, राहुल बाल्मीकि, अवधेश श्रीवास्तव, अवध क्षेत्र के अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और लखनऊ के विधायक व अन्य पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.



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