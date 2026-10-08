भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन; जेन-जी से संवाद के बाद मैराथन बैठक
पहले दिन उन्होंने वाराणसी के जगतपुर में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसभा को संबोधित किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 11:19 AM IST
वाराणसी: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं. दूसरे दिन उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ का दर्शन किया. षोडशोपचार और जलाभिषेक किया. इनके साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद हैं.
दर्शन पूजन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी अध्ययन पीठ सभागार पहुंचे और युवाओं को संबोधित किया. गांधी अध्ययन पीठ में जेन जी को लेकर के संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्रों से बातचीत कर रहे हैं. यहां पर इनके विचारों को जानेंगे और उसके बाद मैराथन बैठक करेंगे.
वाराणसी दौरे के पहले दिन उन्होंने वाराणसी के जगतपुर में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसभा को संबोधित किया था. वहां हजारों की संख्या में लोगों से संवाद किया था. उन्होंने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के बारे में बताया और आज दूसरे दिन बाबा का दर्शन करने के साथ युवाओं से संवाद करेंगे. इसके बाद भाजपा पदाधिकारी, प्रतिनिधियों के साथ मैराथन बैठक करेंगे.
यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. बताया जा रहा है कि इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार करके जाएंगे. बीते दिन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन ने चार अलग-अलग बैठकर करके एमएलसी और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी परखी है.
बाबा की नगरी में आकर हर भक्त, हर शख्स नतमस्तक होता है और हम तो बिहार से हैं। काशी आना हमारी परंपरा में है। पहले भी अनेकों बार बाबा का आशीर्वाद लेने काशी विश्वनाथ की इस नगरी में आने का मौका मिला। लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि पिछले दिनों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब पूरी तरह से भव्य पुनर्निर्माण हुआ, तो आज एक-एक श्रद्धालु को अच्छा लगता है। बाबा के भक्तों को गंगा के तट पर बाबा का दर्शन मिलना सभी के लिए अद्भुत होता है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री @narendramodi को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र को आपने बहुत ही भव्य और अलग आकृति दी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। उसके लिए हर दिन काम है और हर दिन चुनाव है। हम वो लोग नहीं हैं, जो केवल चुनाव के सीजन में आते हैं। हमारे कार्यक्रम, हमारे काम और जनता के साथ हमारा संवाद पूरे साल चलता रहता है। मैं तो यही कहता हूं कि ये (राहुल गांधी और विपक्ष) अराजकतावादी मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें केवल समाज में विष घोलना आता है। अगर ऐसा ही था, तो केरल में भी चुनाव इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया था। तमिलनाडु में, जहां ये पीछे से सत्ता में पहुंचे हैं, वहां का चुनाव भी इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया था। अगर हिम्मत है, तो राहुल गांधी जी को पहले अपना इस्तीफा देना चाहिए। और जिस प्रकार का खेल ये खेल रहे हैं, वो देश की जनता देख रही है। घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। जो लोग अलग-अलग जगहों से आकर भारत के लोगों का हक मार रहे हैं, उनको हक दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि भारत के संसाधनों पर, भारत की संपदा पर, भारत की भूमि पर, यहां के लोगों का हक है। ये जो विदेशी मानसिकता से लोगों को यहां बसाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ेगी। - श्री @NitinNabin— BJP (@BJP4India) October 8, 2026
उन्होंने संपर्क और संवाद के जरिए शक्ति केंद्रों को मजबूत बनाने और ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच पकड़ को सुनिश्चित रखने का निर्देश भी दिया है. उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव के नतीजे के बाद समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि किसी नेता के क्षेत्र में भाजपा को कितने वोट मिले हैं.
उन्होंने संगठन की पकड़ को लेकर कहा कि हर बूथ संगठन की मजबूती से विजय की नींव बनती है. ऐसे में सभी बूथों और शक्ति केंद्रों की मजबूती संगठन की ताकत बढ़ाएगी. इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. सभी को मिलकर के पार्टी को जीत दिलाना है.
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