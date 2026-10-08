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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन; जेन-जी से संवाद के बाद मैराथन बैठक

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं. दूसरे दिन उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ का दर्शन किया. षोडशोपचार और जलाभिषेक किया. इनके साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद हैं.

दर्शन पूजन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी अध्ययन पीठ सभागार पहुंचे और युवाओं को संबोधित किया. गांधी अध्ययन पीठ में जेन जी को लेकर के संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्रों से बातचीत कर रहे हैं. यहां पर इनके विचारों को जानेंगे और उसके बाद मैराथन बैठक करेंगे.