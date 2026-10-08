ETV Bharat / state

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन; जेन-जी से संवाद के बाद मैराथन बैठक

पहले दिन उन्होंने वाराणसी के जगतपुर में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसभा को संबोधित किया था.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2026 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं. दूसरे दिन उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ का दर्शन किया. षोडशोपचार और जलाभिषेक किया. इनके साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद हैं.

दर्शन पूजन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी अध्ययन पीठ सभागार पहुंचे और युवाओं को संबोधित किया. गांधी अध्ययन पीठ में जेन जी को लेकर के संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्रों से बातचीत कर रहे हैं. यहां पर इनके विचारों को जानेंगे और उसके बाद मैराथन बैठक करेंगे.

काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे नितिन नबीन. (Video Credit: ETV Bharat)

वाराणसी दौरे के पहले दिन उन्होंने वाराणसी के जगतपुर में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसभा को संबोधित किया था. वहां हजारों की संख्या में लोगों से संवाद किया था. उन्होंने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के बारे में बताया और आज दूसरे दिन बाबा का दर्शन करने के साथ युवाओं से संवाद करेंगे. इसके बाद भाजपा पदाधिकारी, प्रतिनिधियों के साथ मैराथन बैठक करेंगे.

यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. बताया जा रहा है कि इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार करके जाएंगे. बीते दिन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन ने चार अलग-अलग बैठकर करके एमएलसी और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी परखी है.

उन्होंने संपर्क और संवाद के जरिए शक्ति केंद्रों को मजबूत बनाने और ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच पकड़ को सुनिश्चित रखने का निर्देश भी दिया है. उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव के नतीजे के बाद समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि किसी नेता के क्षेत्र में भाजपा को कितने वोट मिले हैं.

उन्होंने संगठन की पकड़ को लेकर कहा कि हर बूथ संगठन की मजबूती से विजय की नींव बनती है. ऐसे में सभी बूथों और शक्ति केंद्रों की मजबूती संगठन की ताकत बढ़ाएगी. इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. सभी को मिलकर के पार्टी को जीत दिलाना है.

यह भी पढ़ें: बस्ती में सपा का विशाल PDA मार्च; अखिलेश बोले- उत्तर प्रदेश भाजपा के होश उड़ चुके हैं

TAGGED:

VARANASI VISIT NITIN NABIN
BJP NATIONAL PRESIDENT NITIN NABIN
NITIN NABIN VISIT TO VARANASI
नितिन नबीन का वाराणसी दौरा
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.