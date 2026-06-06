झारखंड दौरे पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, अपने जन्मस्थली देख हुए भावुक, बोले- यह मेरा दूसरा घर
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिन के झारखंड दौरे पर हैं.
Published : June 6, 2026 at 2:45 PM IST
रांची: भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का झारखंड से गहरा रिश्ता है. जन्मस्थली होने के साथ-साथ शिक्षा दीक्षा भी रांची की धरती से होने के कारण उनका यहां के प्रति खास लगाव है. यही वजह है कि रांची एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए और वे मीडियाकर्मियों से अपने मन की बात शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए.
कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और सुरक्षा पाबंदी के बावजूद भाजपा अध्यक्ष जैसे ही बिरसा चौक पर माल्यार्पण कर बाहर निकले, उन्होंने अपनी मन की बात कह डाली. उन्होंने कहा कि सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं. यह धरती मेरे लिए खास है, क्योंकि यह मेरी जन्मस्थली है. यह मेरा दूसरा घर है.
एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक जोरदार स्वागत
भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मस्थली पहुंचे नितिन नबीन का जमकर स्वागत किया गया. रांची एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा रहा. एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने भाजपा अध्यक्ष के उपर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया.
एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय के लिए निकले भाजपा अध्यक्ष ने इस दौरान हीनू में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा, बिरसा चौक पर भगवान बिरसा की मूर्ति और कैलाशपति मिश्रा के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे नितिन नबीन के स्वागत में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे.
इस दौरान शंखध्वनि के साथ आरती उतारकर महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा अध्यक्ष का स्वागत की. प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे नितिन नबीन ने सबसे पहले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद कोर कमिटी और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक करते रहे. इन बैठकों के जरिए संगठनात्मक कामकाज और राज्यसभा चुनाव पर चर्चा हुई.
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