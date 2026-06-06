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झारखंड दौरे पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, अपने जन्मस्थली देख हुए भावुक, बोले- यह मेरा दूसरा घर

रांची: भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का झारखंड से गहरा रिश्ता है. जन्मस्थली होने के साथ-साथ शिक्षा दीक्षा भी रांची की धरती से होने के कारण उनका यहां के प्रति खास लगाव है. यही वजह है कि रांची एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए और वे मीडियाकर्मियों से अपने मन की बात शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए.

कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और सुरक्षा पाबंदी के बावजूद भाजपा अध्यक्ष जैसे ही बिरसा चौक पर माल्यार्पण कर बाहर निकले, उन्होंने अपनी मन की बात कह डाली. उन्होंने कहा कि सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं. यह धरती मेरे लिए खास है, क्योंकि यह मेरी जन्मस्थली है. यह मेरा दूसरा घर है.

झारखंड दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष (ETV BHARAT)

एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक जोरदार स्वागत

भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मस्थली पहुंचे नितिन नबीन का जमकर स्वागत किया गया. रांची एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा रहा. एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने भाजपा अध्यक्ष के उपर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया.