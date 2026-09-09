उत्तराखंड में कैसे हैट्रिक लगाएगी बीजेपी? नितिन नवीन ने बताया प्लान, विस्तार से समझिये
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया. उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो, चुनाव जीतो का मंत्र दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 9, 2026 at 6:40 PM IST
देहरादून: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं. उन्होंनें हल्द्वानी में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया. यहां नितिन नबीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए कमर कसने का संदेश दिया. साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव का विक्ट्री प्लान भी पदाधिकारियों से शेयर किया.
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा 2027 में पांच राज्यों में चुनाव होने हैं. विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है. जिसका जवाब 2027 में जनता देगी. उन्होंने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज को झूठ की गूंज कहा. उन्होंने कहा इससे राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर सकते हैं. देश का युवा आज भी नरेंद्र मोदी के साथ है. उन्होंने कहा देश का युवा जानता है कि पीएम मोदी देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं.
उत्तराखंड की भूमि लोगों के तप और तपस्या की भूमि है। आज डबल इंजन की सरकार संकल्पित होकर उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है।— BJP (@BJP4India) September 9, 2026
मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।
पीएम श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में इस विकास यात्रा को हम और… pic.twitter.com/X54TCeDQHr
बीजेपी संगठन की दिखाई ताकत: बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा 2027 के चुनाव में उत्तराखंड का संदेश देश तक जाएगा. उन्होंने कहा हमारे संगठन के 19 जिले, 304 मंडल, 2835 शक्ति केंद्र, 12,543 बूथ हमारी ताकत बनेंगे. इस पर हम सभी को जोर देना है.
BJP National President Shri @NitinNabin addresses Extended State Working Committee Meeting of @BJP4UK in Haldwani. https://t.co/Q0m97RAhFx— BJP (@BJP4India) September 9, 2026
कार्यकर्ताओं को दिया जीत का प्लान: बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा बीजेपी का हर कार्यकर्ता अपने बूथ को जिताने का काम करेगा. उन्होंने कहा पीएम मोदी भी कहते हैं बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र देते हैं. उन्होंने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की. छोटी छोटी बैठकों पर जोर दिया. प्रवास को लेकर भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं से कहा. उन्होंने कहा आज हमारा संगठन मजबूत है, मगर ये सोचकर हम बैठ नहीं सकते हैं. उन्होंने कहा हमें हर रोज काम करना है.
हल्द्वानी में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी की अध्यक्षता में संगठन की आगामी कार्ययोजना, संगठनात्मक गतिविधियों और जनसेवा से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा कार्यकर्ताओं की सक्रिय… pic.twitter.com/GjfLkaX29w— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 9, 2026
जन जन पहुंचे सरकार की उपलब्धियां: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में उत्तराखंड सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की. नितिन नबीन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जिस तरह उत्तराखंड में जमीन पर उतर रही हैं उसका सकारात्मक फीडबैक पार्टी संगठन के साथ-साथ प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच रहा है. उन्होंने कहा राज्य में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं और अभियानों से यह संकेत मिल रहा है कि जनता सरकार के कामकाज को पसंद कर रही है. नितिन नबीन ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी समेत सरकार की विभिन्न पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार की नीतियों को जनता का समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों और संगठन की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने का भी आह्वान किया.
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। उनके मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर संगठन को सशक्त बनाने, जन-जन का विश्वास मजबूत करने और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के विकसित भारत-विकसित उत्तराखंड के संकल्प को गति… pic.twitter.com/LECJfwMGUo— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 9, 2026
हैट्रिक लगाने की तैयारी: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड में पार्टी की राजनीतिक स्थिति को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से उत्तराखंड में विकास के मुद्दे पर भाजपा को जनता का लगातार समर्थन मिला है. नितिन नबीन ने दावा किया कि भाजपा आने वाले चुनाव में भी मजबूत स्थिति में है. राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया.
खड़गे के दौरे के बाद गरमाई सियासत
देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर भाजपा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी का पंतनगर एयरपोर्ट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। pic.twitter.com/wvsuoxzWhT— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 9, 2026
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