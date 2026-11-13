'छठ के गीत कई पीढ़ियों की याद दिलाते हैं..' नहाय-खाय पर नितिन नबीन ने गंगा में लगाई डुबकी
Chhath Puja 2026: छठ के नहाये खाये पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने गंगा स्नान करके सभी को पर्व की शुभकामनाएं दीं. रिपोर्ट-शशि कुमार
Published : November 13, 2026 at 12:03 PM IST
पटना: पूरा बिहार छठी मैया के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है. इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन नहाय-खाय के अवसर पर पाटलिपुल घाट पहुंचे और गंगा स्नान किया. इसके बाद भगवान भास्कर को जल अर्पित करके विधि-विधान से पूजा-अर्चना की.
छठ जन आस्था का पर्व
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि इस पर्व की शुरुआत का ही अपने आप में विशेष महत्व है. छठ जन-आस्था का पर्व है और इसे मनाने से पूरे बिहार और देश भर में हिंदू परंपराओं को मानने वाले लोगों के मन में गहरी श्रद्धा जागृत होती है. पूजा के अलग-अलग दिनों में बनने वाले प्रसाद का भी अपना विशेष महत्व है। हर प्रसाद के पीछे एक परंपरा, मान्यता और धार्मिक भावना जुड़ी हुई है.
पिता के समय से दीघा घाट से जुड़ाव
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैंने बचपन से छठ पर्व को देखा है. गंगा किनारे स्थित पाटलिपुल घाट के ये घाट मेरे पिताजी के समय से ही हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं. मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य इन्हीं घाटों पर अर्घ्य देने आया करते थे. छठ केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है. ये परिवार, समाज और सामूहिकता की भावना को मजबूत बनाता है.
प्रकृति से लेकर भगवान भास्कर और गंगा की आराधना
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने छठ पूजा के प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर कहा कि इस महापर्व में एक ओर प्रकृति की पूजा होती है, तो दूसरी ओर भगवान भास्कर से लेकर गंगा मैया तक की आराधना की जाती है. छठ में प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार का भाव दिखाई देता है.
किसानों और अन्नदाताओं को भी मिलता है विशेष स्थान
नितिन नवीन ने कहा कि छठ पूजा में हमारे किसान भाइयों और अन्नदाताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. पूजा में इस्तेमाल होने वाले फल, अनाज और अन्य कृषि उत्पाद किसानों की मेहनत का परिणाम हैं।. इस तरह यह महापर्व केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि किसानों के योगदान और प्रकृति से मिलने वाले संसाधनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर बनता है.
शुद्धता, पवित्रता और सामूहिकता का प्रतीक है छठ
उन्होंने कहा कि छठ महापर्व हमें शुद्धता, शुचिता और पवित्रता का संदेश देता है. इसके साथ ही यह पर्व सामूहिकता की एक बहुत बड़ी मिसाल भी पेश करता है. इसमें परिवार के हर सदस्य से लेकर समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी देखने को मिलती है.घाटों की सफाई से लेकर प्रसाद तैयार करने और पूजा की व्यवस्था तक हर कोई अपनी भूमिका निभाता है.
''छठ के गीत हमें अपने परिवारों की कई पीढ़ियों की याद दिलाते है. ये याद दिलाते हैं कि कैसे हमारी दादी-नानी और पूर्वज इस पर्व को मनाया करते थे. मेरा मानना है कि परिवार के बीच इस तरह का मजबूत जुड़ाव पूजा-पाठ के किसी अन्य रूप में शायद ही देखने को मिलता है''. - नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा
व्रतियों ने किया नहाय-खाय का अनुष्ठान
व्रतियों ने पूरी शुद्धता, नियम और निष्ठा के साथ स्नान करके भगवान भास्कर की आराधना की. इसके बाद घरों में चावल, दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर पहले भगवान को अर्पित किया और फिर स्वयं ग्रहण किया. इस तरह से व्रतियों ने नहाय-खाय का अनुष्ठान पूरा किया
14 नवंबर को है खरना
व्रत के दूसरे दिन (14 नवंबर) को खरना होगा. इसके बाद सभी व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लेंगी. तीसरे दिन (15 नवंबर) को व्रती छठ घाट पर पहुंचकर डूबते सूर्य को सांयकालीन अर्घ्य देंगी और चौथे दिन (16 नवंबर ) सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पारण कर छठ का समापन करेंगी.
छठ गीतों से भक्तिमय हुआ मसौढ़ी
सुबह से ही मसौढ़ी के विभिन्न छठ घाटों पर व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. घाटों पर छठ के गीत गूंज रहे हैं. जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है. मसौढ़ी अनुमंडल में कुल 79 छठ घाट चिन्हित किए गए हैं. सभी घाटों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है. अनुमंडल कार्यालय को नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां से सभी घाटों की निगरानी की जा रही है.
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