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'छठ के गीत कई पीढ़ियों की याद दिलाते हैं..' नहाय-खाय पर नितिन नबीन ने गंगा में लगाई डुबकी

पटना: पूरा बिहार छठी मैया के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है. इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन नहाय-खाय के अवसर पर पाटलिपुल घाट पहुंचे और गंगा स्नान किया. इसके बाद भगवान भास्कर को जल अर्पित करके विधि-विधान से पूजा-अर्चना की.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि इस पर्व की शुरुआत का ही अपने आप में विशेष महत्व है. छठ जन-आस्था का पर्व है और इसे मनाने से पूरे बिहार और देश भर में हिंदू परंपराओं को मानने वाले लोगों के मन में गहरी श्रद्धा जागृत होती है. पूजा के अलग-अलग दिनों में बनने वाले प्रसाद का भी अपना विशेष महत्व है। हर प्रसाद के पीछे एक परंपरा, मान्यता और धार्मिक भावना जुड़ी हुई है.

BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (ETV Bharat)

पिता के समय से दीघा घाट से जुड़ाव

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैंने बचपन से छठ पर्व को देखा है. गंगा किनारे स्थित पाटलिपुल घाट के ये घाट मेरे पिताजी के समय से ही हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं. मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य इन्हीं घाटों पर अर्घ्य देने आया करते थे. छठ केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है. ये परिवार, समाज और सामूहिकता की भावना को मजबूत बनाता है.

प्रकृति से लेकर भगवान भास्कर और गंगा की आराधना

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने छठ पूजा के प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर कहा कि इस महापर्व में एक ओर प्रकृति की पूजा होती है, तो दूसरी ओर भगवान भास्कर से लेकर गंगा मैया तक की आराधना की जाती है. छठ में प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार का भाव दिखाई देता है.

किसानों और अन्नदाताओं को भी मिलता है विशेष स्थान

नितिन नवीन ने कहा कि छठ पूजा में हमारे किसान भाइयों और अन्नदाताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. पूजा में इस्तेमाल होने वाले फल, अनाज और अन्य कृषि उत्पाद किसानों की मेहनत का परिणाम हैं।. इस तरह यह महापर्व केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि किसानों के योगदान और प्रकृति से मिलने वाले संसाधनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर बनता है.

शुद्धता, पवित्रता और सामूहिकता का प्रतीक है छठ

उन्होंने कहा कि छठ महापर्व हमें शुद्धता, शुचिता और पवित्रता का संदेश देता है. इसके साथ ही यह पर्व सामूहिकता की एक बहुत बड़ी मिसाल भी पेश करता है. इसमें परिवार के हर सदस्य से लेकर समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी देखने को मिलती है.घाटों की सफाई से लेकर प्रसाद तैयार करने और पूजा की व्यवस्था तक हर कोई अपनी भूमिका निभाता है.