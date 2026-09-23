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बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 25 सितंबर को निकाय प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद, निकाय की जीत से पार्टी में उत्साह

जयपुर : राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से भाजपा में जयपुर से लेकर दिल्ली तक उत्साह है. इसी उत्साह के साथ पार्टी पंचायत चुनाव की तैयारियों को गति देने में जुट गई है. इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 25 सितंबर को जयपुर दौरे पर रहेंगे. प्रस्तावित कार्यक्रम में वे नवनिर्वाचित निकाय जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद करेंगे.

नितिन नबीन के प्रस्तावित दौरे को लेकर बीजेपी महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का 25 सितंबर को निकाय प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम बन रहा है, जल्द ही कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी जाएगी. राजधानी में जनप्रतिनिधि संवाद सम्मेलन के जरिए पार्टी नेतृत्व निकाय चुनाव में जीत के बाद बने माहौल को संगठन की अगली चुनावी तैयारी से जोड़ने की कवायद करेगा. राजस्थान में निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी संख्या में निकाय प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की है.

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नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद : नितिन नबीन का जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद सम्मेलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसमें निकाय चुनाव के अनुभव, संगठन की भूमिका और आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा हो सकती है. पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग संवाद का कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है. इसके जरिए प्रदेश संगठन से लेकर स्थानीय स्तर तक आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर फीडबैक लेने की कवायद होगी. नगर निकाय चुनाव में 4000 से ज्यादा प्रतिनिधि बीजेपी के जीत कर आए हैं. ऐसे में पार्टी की कोशिश होगी कि इसे एक बड़े प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम का रूप दिया जाए. नितिन नबीन की कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भाजपा के पदाधिकारी जुट गए हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्षों से लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम के लिए जगह और कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर रहे हैं.

निकाय नतीजों के बाद बढ़ा उत्साहः निकाय चुनाव परिणामों के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी राजस्थान संगठन और सरकार को बधाई दी थी. इसमें प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित तमाम संगठन से जुड़े नेताओं को शुभकामनाएं दी थी. अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद उस उत्साह को संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है.