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बोकारो पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राजनीतिक टिप्पणी करने से किया इनकार

बोकारो: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे. जहां उनका रांची से बोकारो आने के क्रम में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. बोकारो पहुंचने पर नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर भाजपा के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया. अध्यक्ष के रूप में उनका बोकारो का पहला दौर था जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया.

इस दौरान नितिन नबीन सभी कार्यकर्ताओं से गाड़ी से उतरकर बारी-बारी मिले. इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश हाई दिखा. कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोकारो आने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वह यहां 15 दिनों के प्रवास पर रह चुके हैं. ऐसे में उन्हें जातिगत समीकरण से लेकर मजबूती और कमजोरी की जानकारी है. सभी ने दावा किया कि आने वाले समय में झारखंड के साथ बोकारो में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी.

बोकारो पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Etv Bharat)

बोकारो में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम के दौरान अपनी मौसी के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए. इसलिए उन्होंने कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करने से परहेज किया.