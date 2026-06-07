ETV Bharat / state

बोकारो पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राजनीतिक टिप्पणी करने से किया इनकार

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बोकारो पहुंचे. जहां उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया.

BJP NATIONAL PRESIDENT NITIN NABIN
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 7, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे. जहां उनका रांची से बोकारो आने के क्रम में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. बोकारो पहुंचने पर नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर भाजपा के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया. अध्यक्ष के रूप में उनका बोकारो का पहला दौर था जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया.

इस दौरान नितिन नबीन सभी कार्यकर्ताओं से गाड़ी से उतरकर बारी-बारी मिले. इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश हाई दिखा. कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोकारो आने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वह यहां 15 दिनों के प्रवास पर रह चुके हैं. ऐसे में उन्हें जातिगत समीकरण से लेकर मजबूती और कमजोरी की जानकारी है. सभी ने दावा किया कि आने वाले समय में झारखंड के साथ बोकारो में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी.

बोकारो पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Etv Bharat)

बोकारो में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम के दौरान अपनी मौसी के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए. इसलिए उन्होंने कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करने से परहेज किया.

गौरतलब हो कि शनिवार को अपने दो दिवसीय झारखंड दौरे पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन रांची पहुंचे थे. जहां उन्होंने भाजपा के तमाम नेताओं के साथ बैठक की. साथ ही कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया. जिसके बाद आज वे बोकारो पहुंचे.

यह भी पढ़ें:

दिल्ली में 'कॉकरोचों' के जमघट पर रांची में बोले बीजेपी सुप्रीमो नितिन नबीन, कहा- विदेश में बैठे लोगों की कठपुतली नहीं हमारे युवा

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले एनडीए के नेता, अनौपचारिक मुलाकात के बहाने हुई राज्यसभा चुनाव पर चर्चा

झारखंड दौरे पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, अपने जन्मस्थली देख हुए भावुक, बोले- यह मेरा दूसरा घर

TAGGED:

NITIN NABIN IN BOKARO
BJP PRESIDENT NITIN NABIN
NITIN NABIN JHARKHAND VISIT
भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन
BJP NATIONAL PRESIDENT NITIN NABIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.