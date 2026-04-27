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नितिन नबीन बोले- राजनीति में भाग्य बड़ा फैक्टर, लेकिन संगठन के काम से ही बनेगी पहचान

वरिष्ठ नेताओं से लें मार्गदर्शन : बैठक के दौरान नितिन नबीन ने पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने के लिए कई अहम दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी प्रवास पर जा रहे हैं, वे उन वरिष्ठ नेताओं की सूची तैयार करें, जो पहले पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, लेकिन वर्तमान में किसी पद पर नहीं हैं. ऐसे नेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात करें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें.

नितिन नबीन ने कहा कि आप पार्टी के लिए काम करेंगे तो आपका नाम भी होगा और संगठन भी मजबूत होगा. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राजनीति में भाग्य एक बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन लगातार मेहनत और संगठन के लिए समर्पण जरूरी है. उन्होंने डेढ़ महीने बाद तीन दिन के राजस्थान दौरे पर फिर आने की बात भी कही.

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार को एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पदाधिकारियों और कोर ग्रुप के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. बैठक में नबीन ने कहा कि पार्टी के काम को पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है. उन्होंने पदाधिकारियों को अधिक से अधिक प्रवास करने और पुराने नेताओं को सूचीबद्ध कर उनके आवास पर जाकर मार्गदर्शन लेने की सलाह दी.

उन्होंने इसे संगठन की मजबूती के लिए बेहद जरूरी बताया. नबीन ने जोर देते हुए कहा कि संगठन में अनुभव और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. पुराने और अनुभवी नेताओं का मार्गदर्शन नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के लिए दिशा तय करने में मददगार साबित होगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए काम करने से ही व्यक्ति की पहचान बनती है और संगठन भी मजबूत होता है.

राजनीति में भाग्य भी एक बड़ा फैक्टर : नितिन नबीन ने राजनीति के संदर्भ में उन्होंने एक अहम बात कहते हुए कहा- राजनीति में भाग्य भी एक बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जा सकता. संगठन के लिए निरंतर काम करना ही सफलता की कुंजी है. उन्होंने पदाधिकारियों को मेहनत, अनुशासन और निरंतरता के साथ काम करने की सलाह दी. इस बैठक में नितिन नबीन ने सभी पदाधिकारियों को अधिक से अधिक प्रवास करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संवाद करना जरूरी है. इससे पार्टी की नीतियों और योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता चलता है और सुधार की दिशा में काम किया जा सकता है.

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मोर्चों का गठन करें : इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों से संगठनात्मक ढांचे को लेकर भी जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, वे अपनी-अपनी टीम का जल्द गठन करें. वहीं, जिनकी टीम तैयार हो चुकी है, वे जिला स्तर पर भी संगठन को मजबूत करें और संरचना को पूरी तरह सक्रिय बनाएं. बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी चर्चा हुई. नितिन नबीन ने इस अधिनियम के तहत पार्टी द्वारा किए गए कार्यक्रमों की जानकारी ली और पूछा कि जनता में इसका क्या फीडबैक मिल रहा है. उन्होंने पदाधिकारियों से इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा जनसंवाद बढ़ाने के निर्देश दिए.

डेढ़ महीने बाद तीन दिन के लिए आएंगे : नितिन नबीन ने पदाधिकारियों से कहा कि वे दिए गए सभी निर्देशों को जमीन पर लागू करें. उन्होंने भरोसा जताया कि संगठन की मजबूती से पार्टी को आगामी चुनावों में बड़ा लाभ मिलेगा. साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे डेढ़ से दो महीने बाद फिर राजस्थान दौरे पर आएंगे. इस बार उनका प्रवास एक दिन का नहीं, बल्कि तीन दिन का होगा, जिसमें वे सभी पदाधिकारियों से काम का फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे.