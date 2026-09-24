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Nitin Nabin Rajasthan Tour : निकाय का रिपोर्ट कार्ड, पंचायत का ब्लूप्रिंट...राष्ट्रीय अध्यक्ष CM आवास पर लेंगे फीडबैक बैठक

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एक दिन के दौरे के दौरान राजस्थान निकाय चुनाव की फीडबैक बैठक लेंगे.

BJP Rajasthan President
जनसभा स्थल का जायजा लेते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 5:33 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब भाजपा का फोकस पंचायतीराज चुनाव पर है. इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 25 सितंबर को जयपुर दौरे पर रहेंगे. एक दिन नितिन नबीन के बैक टू बैक पांच कार्यक्रम रहेंगे. जिसमे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक को सबसे अहम माना जा रहा है. बैठक में सांसदों, विधायकों, संभाग प्रभारियों-सह प्रभारियों और आगामी पंचायत चुनाव संचालन समिति के सदस्यों के साथ निकाय चुनाव का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा. साथ ही पंचायत चुनाव के लिए संगठन की तैयारियों और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की दादिया में होने वाली जनसभा स्थल का जायजा लिया. राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरान के निकाय चुनाव के दौरान संगठन के प्रदर्शन, चुनावी फीडबैक और जमीनी स्थिति पर चर्चा के साथ आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष दिशा-निर्देश देंगे. शहरी निकाय चुनाव के अनुभवों को अब ग्रामीण चुनाव की रणनीति में शामिल करने की कवायद होगी. उन्होंने कहा कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायत चुनाव का आगाज कर देंगे.

मदन राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

24 सितंबर की रात जयपुर पहुंचेंगे नितिन नबीन : नितिन नबीन 24 सितंबर की रात जयपुर पहुंचेंगे. 25 सितंबर को सुबह करीब 7:30 बजे अल्बर्ट हॉल, रामनिवास गार्डन में स्वच्छता सेवा कार्यक्रम के साथ उनके दिनभर के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. यहां वे श्रमदान करेंगे. यह कार्यक्रम भाजपा के सेवा संकल्प अभियान से जुड़ा है. इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर संगठनात्मक बैठक होगी.

पढ़ें : बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 25 सितंबर को निकाय प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद, निकाय की जीत से पार्टी में उत्साह

इसमें प्रदेश के सांसदों और विधायकों के अलावा संभाग प्रभारी, सह-प्रभारी और पंचायत चुनाव संचालन समिति से जुड़े नेता मौजूद रहेंगे. बैठक में निकाय चुनाव के दौरान सामने आई संगठनात्मक स्थिति, चुनावी फीडबैक और आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा प्रस्तावित है. इस बैठक में निकाय चुनाव के फीडबैक पर विधायक-सांसदों से चर्चा होगी. इसके साथ ही चुनाव प्रभारी से मैनेजमेंट को लेकर चर्चा होगी. निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी स्पष्ट बहुमत से दूर रही उसके बाद यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है.

नितिन नबीन के दौरे में पांच बड़े पड़ाव :

  • पहला- सेवा: अल्बर्ट हॉल में स्वच्छता कार्यक्रम
  • दूसरा- रिपोर्ट कार्ड: CM आवास पर निकाय चुनाव और संगठन की समीक्षा
  • तीसरा- पंचायत फोकस: दादिया में जनप्रतिनिधि सम्मेलन
  • चौथा - पंचायत चुनाव के लिए 90 प्रचार रथों की रवानगी
  • पांचवां - युवा संपर्क: बिड़ला ऑडिटोरियम में युवा संवाद

दादिया में जनप्रतिनिधियों से संवाद, 90 रथ होंगे रवाना : इसके बाद नितिन नबीन बगरू के दादिया पहुंचेंगे. यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इसमें हालिया निकाय चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे. दादिया कार्यक्रम में नितिन नवीन जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे. इसी दौरान 90 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है. ये रथ ग्रामीण इलाकों में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का संदेश लेकर जाएंगे.

पढे़ं : निर्दलीयों की घेराबंदी के बीच सियासी वार-पलटवार, राठौड़ बोले- कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही

ऐसे में दादिया का कार्यक्रम निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव के लिए जमीनी संपर्क अभियान की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कहा कि नितिन नबीन का यह दौरा और इस दौरान पंचायत चुनाव के लिए रथों की रवानगी पंचायत चुनाव के आगाज के रूप में देखी जा सकती है. इसके बाद बीजेपी पंचायत चुनाव में जुट जाएगी. उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से निकाय चुनाव में बीजेपी को जनता का जनादेश मिला है, उसे तरह से पंचायत चुनाव में भी जानता कमल खिलाएगी.

युवा संवाद में नई पीढ़ी से सीधा संवाद : नितिन नबीन के दौरे का अंतिम प्रमुख कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम में युवा संवाद होगा. इसमें प्रदेशभर से आए युवाओं और विद्यार्थियों के साथ संवाद प्रस्तावित है. कार्यक्रम में युवाओं से जुड़े विषयों पर बातचीत होगी और संगठन की युवा भागीदारी को लेकर भी संदेश दिया जाएगा. बीजेपी की कोशिश है कि युवाओं को साथ जोड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से जंतर-मंतर पर पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से अब राजनीति में युवाओं की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण दिखाई देने लगी है. यही वजह है कि भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर देशभर में युवाओं को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू किया है. नितिन नबीन का युवा संवाद कार्यक्रम भी इस दिशा में एक कदम माना जा रहा है.

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