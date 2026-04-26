ETV Bharat / state

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे सात जिला कार्यालयों का उद्घाटन, प्रदेश पदाधिकारियों-कोर ग्रुप की बैठक लेंगे

वे भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और कोर ग्रुप की बैठक लेंगे. उनका रात को वापस दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम है. भाजपा कार्यालय में उनके आगमन पर पुष्पवर्षा की जाएगी. इसके साथ ही लोक कलाकार पारंपरिक रूप से प्रस्तुतियां देकर उनका स्वागत करेंगे. जालोर के जिला कार्यालय का शिलान्यास भी वर्चुअली किया जाएगा.

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार को जयपुर और टोंक के दौरे पर रहेंगे. वे सुबह दिल्ली से जयपुर आने के बाद हेलिकॉप्टर से टोंक जाएंगे, जहां टोंक सहित सात जिलों में भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां से भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे. इस दौरान रास्ते में जगह-जगह पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे.

जयपुर से हेलिकॉप्टर से जाएंगे टोंक : भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी ने रविवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार को सुबह जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे. इसके बाद हेलीकॉप्टर से टोंक जाएंगे, जहां टोंक जिला भाजपा कार्यालय का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही छह अन्य जिलों के कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे, जहां वे सभा को भी संबोधित करेंगे. जालोर के जिला कार्यालय का शिलान्यास भी वर्चुअली होगा. इसके बाद वे वापस जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे.

हवाई अड्डे पर मंत्रिमंडल सदस्य करेंगे स्वागत : जयपुर हवाई अड्डे पर मंत्रिमंडल के सदस्य उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद हवाई अड्डे से लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचने तक रास्ते में उनका पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्वागत करेंगे. एक जगह स्वागत कार्यक्रम के साथ ही उनका संबोधन होगा. ओटीएस में वे एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां से प्रदेशभर के लिए रथ रवाना किए जाएंगे. उनका सोमवार दोपहर से रात तक जयपुर में रुकने का कार्यक्रम है. इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

पढ़ें : भाजपा : राजस्थान में सत्ता रिपीट मिशन-बूथ से शिखर तक संगठन की नब्ज टटोलेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन

वाहन रैली और कलश यात्रा के साथ बढ़ेगा काफिला : उन्होंने बताया कि ओटीएस से भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वाहन रैली के साथ जुड़ेंगे और यह काफिला भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के लिए रवाना होगा. रास्ते में राजमहल चौराहे पर महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ता कलश यात्रा के साथ उनका स्वागत करेंगी और कलश यात्रा के साथ वे भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत होगा. इस दौरान लोक कलाकार लोक कलाओं की प्रस्तुति देते हुए उनका स्वागत करेंगे. उनका कहना है कि हर पॉइंट पर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे.